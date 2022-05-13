Новый геймплей Two Point Campus рассказывает о факультете шпионов

Вадим Карасев





Разработчики Two Point Campus продолжают делиться подробностями о своем проекте, представляя все больше видео. Игра обещает дать свободу творчества, интересный геймплей и порадовать хорошим юмором, чем славятся проекты Two Point.

Ранее разработчики Two Point Campus рассказывали о факультете магии в игре, а в новом видео они рассказали о факультете шпионов. Студентов будут обучать всевозможным «шпионским» приемам — от поиска нужных предметов до стрельбы и управления дронами. В том числе, студенты должны будут вычислять «засланных агентов», которые охотятся за секретами вашего обучения. Ниже в ролике можно посмотреть, как будет выглядеть факультет шпионов в Two Point Campus.

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Напомним, что выходит игра Two Point Campus в конце лета — 9 августа 2022 года. Проект сразу после релиза будет доступен в Gmae Pass.