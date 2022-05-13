Новый геймплей Two Point Campus рассказывает о факультете шпионов
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Новый геймплей Two Point Campus рассказывает о факультете шпионов

Новый геймплей Two Point Campus рассказывает о факультете шпионов


Разработчики Two Point Campus продолжают делиться подробностями о своем проекте, представляя все больше видео. Игра обещает дать свободу творчества, интересный геймплей и порадовать хорошим юмором, чем славятся проекты Two Point.

Ранее разработчики Two Point Campus рассказывали о факультете магии в игре, а в новом видео они рассказали о факультете шпионов. Студентов будут обучать всевозможным «шпионским» приемам — от поиска нужных предметов до стрельбы и управления дронами. В том числе, студенты должны будут вычислять «засланных агентов», которые охотятся за секретами вашего обучения. Ниже в ролике можно посмотреть, как будет выглядеть факультет шпионов в Two Point Campus.


Watch this video on YouTube

Напомним, что выходит игра Two Point Campus в конце лета — 9 августа 2022 года. Проект сразу после релиза будет доступен в Gmae Pass.

# Актуальные новости
По материалам: newxboxone

Последние новости

Ольга Сутулова появилась на премьере с большим беременным животом
Ольга Сутулова появилась на премьере с большим беременным животом
Новый геймплей Two Point Campus рассказывает о факультете шпионов
Новый геймплей Two Point Campus рассказывает о факультете шпионов
Аналитики: Доходы у Microsoft от игр существенно растут, а у Sony падают
Аналитики: Доходы у Microsoft от игр существенно растут, а у Sony
Келли Осборн и Сид Уилсон станут родителями
Келли Осборн и Сид Уилсон станут родителями
Светлана Лобода не хочет радовать своих фанатов
Светлана Лобода не хочет радовать своих фанатов
Михаил Ефремов, сидя в тюрьме, опять провинился
Михаил Ефремов, сидя в тюрьме, опять провинился
Пятница 13: 3 главных предостережения на 13 мая 2022 года
Пятница 13: 3 главных предостережения на 13 мая 2022 года
В Tom Clancy’s Rainbow Six Extraction добавили новый временный режим
В Tom Clancy’s Rainbow Six Extraction добавили новый временный режим
5 достойных ответов несносному человеку
5 достойных ответов несносному человеку
Лолита Милявская показала, как счастлива, когда дочь рядом с ней
Лолита Милявская показала, как счастлива, когда дочь рядом с ней
Настасья Самбурская похвасталась фигурой в мини бикини
Настасья Самбурская похвасталась фигурой в мини бикини
Как обезопасить себя и уйти от проблем во время ретро-Венеры
Как обезопасить себя и уйти от проблем во время ретро-Венеры

Топ на сегодня

Клуб "Дягилев", Паша Фейсконтроль и ванны с шампанским: вышла первая серия проекта "Нулевые" — о безумной клубной жизни
Клуб "Дягилев", Паша Фейсконтроль и ванны с шампанским:
Сбежавшая Рената Литвинова высказалась о предательстве
Сбежавшая Рената Литвинова высказалась о предательстве
Анастасия Волочкова рассказала о своей эмиграции
Анастасия Волочкова рассказала о своей эмиграции
Михаил Ефремов, сидя в тюрьме, опять провинился
Михаил Ефремов, сидя в тюрьме, опять провинился
Ольга Бузова разоряется на аренде складов для концерта
Ольга Бузова разоряется на аренде складов для концерта

Еще по теме

Первый геймплей Two Point Campus — игра будет в Game Pass в день релиза
Официально: дату релиза Two Point Campus на Xbox и в Game Pass перенесли
Новый трейлер Two Point Campus показывает курс археологии
В Two Point Campus игрокам дадут полную свободу творчества