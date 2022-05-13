Ольга Бузова запечатлелась в своей новой спальне
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Ольга Бузова запечатлелась в своей новой спальне

Ольга Бузова запечатлелась в своей новой спальне
Телеведущая Ольга Бузова купила квартиру за 120 миллионов и  готовится к переезду. Вот уже два года все заработанные деньги Ольга Бузова вкладывает в ремонт новой квартиры. Это первая столичная недвижимость бывшей звезды телестройки. Совсем скоро строительная бригада закончит работу и Бузова наконец-то отметит новоселье. Накануне Ольга побывала в своей новой спальне, где уже появилась большая кровать. Известно также, что в это комнате будет выделена зона для детской кроватки. А еще в квартире будет большая ванна, где Бузова будет купать ребенка, о котором она так мечтает.
Ольга Бузова сделала селфи на своей кровати Никаких других деталей ремонта хозяйка пока что не раскрывает. Вероятно, хочет презентовать своё новое жилье в эксклюзивном формате. Очевидно, что Бузова сделала такой ремонт, которым ей будет не стыдно похвастаться перед другими звездами российского шоу-бизнеса. «Я уже мысленно давно там, но делать самостоятельно ремонт оказалось не так просто, как я думала! Миллион нюансов, согласований, ведь я строю гнездышко для себя на долгие годы»,- призналась Ольга. Кстати, сегодня результатом ремонта похвасталась и Ксения Собчак. Она завершает строительство своего загородного дома, который она начала строить вскоре после свадьбы с Константином Богомоловым. Ведущая говорила о том, при планировке дома учитывала вероятность, что её семья станет еще больше, непрозрачно намекая на планы о второй беременности.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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