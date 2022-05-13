Ольга Сутулова появилась на премьере с большим беременным животом
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Ольга Сутулова появилась на премьере с большим беременным животом

Ольга Сутулова появилась на премьере с большим беременным животом
Актеры Ольга Сутулова и Евгений Стычкин вот-вот станут родителями второго совместного ребенка. Евгений Стычкин скоро станет в шестой раз отцом. О том, что артист ждет прибавления в семье, заговорили еще зимой, когда окружающие заметили характерные изменения в фигуре его жены Ольги Сутуловой. Накануне эта информация получила официальное подтверждение. Сутулова появилась в облегающей футболке на премьере фильма «Ника» Василисы Кузьминой, продемонстрировав гостям мероприятия большой округлившийся живот. «Ольга позировала фотографам в обтягивающей футболке, не стесняясь огромного живота, а потом заявила, что вот-вот родит второго ребенка», — сообщает источник.
Беременная Ольга Сутулова на премьере фильма «Ника» При этом актриса продолжает отказываться от интервью на тему предстоящих родов. Точно так же Ольга вела себя в 2020 году, когда ждала рождения первенца. Кстати, если для Сутуловой будущий ребенок станет вторым, то Стычкин отметит радостное событие уже в шестой раз. Помимо общего с нынешней супругой сына Михаила, у него есть внебрачная дочь от студенческого романа, а также три ребенка от брака с пианисткой Екатериной Сканави.Несмотря на плотный график и новую семью, Евгений продолжает участвовать в жизни своих детей от прошлых отношений.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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