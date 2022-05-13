Пятница 13: 3 главных предостережения на 13 мая 2022 года
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Пятница 13: 3 главных предостережения на 13 мая 2022 года

Пятница 13: 3 главных предостережения на 13 мая 2022 года

Пятница 13 — это темный, неприятный, опасный и очень непредсказуемый день. В этот день все словно работает не так, как нужно. Эксперты рассказали, как можно будет обойти стороной негатив и проблемы.


Среди самых опасных дней этого мая есть один весьма необычный. Речь идет именно о сегодняшнем дне, ведь пятнице 13 все равно, какое сегодня положение планет, звезд. В такие дни часто всё идет кувырком, потому что это время расцвета темной энергии.

Не начинайте сегодня ничего нового

Занимайтесь преимущественно теми делами, которые были начаты ранее. Выбирайте те из них, которые выполнять легко, потому что если поставить перед собой трудновыполнимые задачи, это может вывести вас из себя, а нервякам и ссорам сегодня места нет.

В идеале, конечно же, взять выходной. Все те, кто сегодня не работают, смогут обезопасить себя, отложив в сторону социальные сети и работу, общение по телефону. Нужно посвятить день себе и каким-то спокойным размеренным делам по дому — например, приготовить вкусную еду, немного прибраться.

Не переходите дорогу опасным людям


Проблема в том, что зачастую мы попросту не можем определить, кто опасен, а кто нет. Именно поэтому эксперты в области биоэнергетики советуют просто не ссориться ни с кем и ни по какой причине. Если кто-то будет вас провоцировать, нужно избегать этого человека. Вы можете накликать на себя беду, ведь поверженный вами соперник может навести на вас порчу.

В пятницу 13 это сделать может практически любой человек. Для этого не нужно будет проводить ритуалов и обрядов, а достаточно просто будет пожелать зла от всей души — максимально искренне. Обида — топливо для конфликтов. Помимо неё также опасной станет зависть. Не пускайте никому пыль в глаза, потому что со своей завистью можно справиться, тогда как другой человек может вас возненавидеть за то, что у вас получается что-то а у него нет. Избегайте бахвальства, не рассказывайте никому о своих победах. Будьте скромнее, чтобы не провоцировать людей на негатив.

По возможности не отправляйтесь в поездки

Эксперты вовсе советуют не садиться за руль, но все мы понимаем, что в любой момент может появиться такая необходимость. В таком случае рекомендуем вам воспользоваться оберегами для автомобиля и водителя. Они же будут полезными для тех, кто работает за рулем. Проверяйте состояние вашего железного коня перед тем, как куда-то отправиться.

Если вам придется уехать куда-то на автобусе, поезде или улететь на самолете, то в таком случае эксперты рекомендуют не настраиваться на дурной лад и дважды, а то и трижды проверить все документы, билеты. В пути нужно быть осторожнее.

# Новости на сегодня
По материалам: dailyhoro.ru

Последние новости

Светлана Лобода не хочет радовать своих фанатов
Светлана Лобода не хочет радовать своих фанатов
Михаил Ефремов, сидя в тюрьме, опять провинился
Михаил Ефремов, сидя в тюрьме, опять провинился
Пятница 13: 3 главных предостережения на 13 мая 2022 года
Пятница 13: 3 главных предостережения на 13 мая 2022 года
В Tom Clancy’s Rainbow Six Extraction добавили новый временный режим
В Tom Clancy’s Rainbow Six Extraction добавили новый временный режим
5 достойных ответов несносному человеку
5 достойных ответов несносному человеку
Лолита Милявская показала, как счастлива, когда дочь рядом с ней
Лолита Милявская показала, как счастлива, когда дочь рядом с ней
Настасья Самбурская похвасталась фигурой в мини бикини
Настасья Самбурская похвасталась фигурой в мини бикини
Как обезопасить себя и уйти от проблем во время ретро-Венеры
Как обезопасить себя и уйти от проблем во время ретро-Венеры
Какого числа отмечать Троицу в 2022 году
Какого числа отмечать Троицу в 2022 году
Евгения Медведева развлекается с таинственным парнем
Евгения Медведева развлекается с таинственным парнем
Представители Первого канала высказались насчет «Вечернего Урганта»
Представители Первого канала высказались насчет «Вечернего Урганта»
Дату релиза первого сюжетного DLC для Dying Light 2: Stay Human перенесли
Дату релиза первого сюжетного DLC для Dying Light 2: Stay Human

Топ на сегодня

Сбежавшая Рената Литвинова высказалась о предательстве
Сбежавшая Рената Литвинова высказалась о предательстве
Пугачева и Галкин задумались о смене места жительства
Пугачева и Галкин задумались о смене места жительства
Анна Семенович избавилась от жира
Анна Семенович избавилась от жира
Клуб "Дягилев", Паша Фейсконтроль и ванны с шампанским: вышла первая серия проекта "Нулевые" — о безумной клубной жизни
Клуб "Дягилев", Паша Фейсконтроль и ванны с шампанским:
Анастасия Волочкова рассказала о своей эмиграции
Анастасия Волочкова рассказала о своей эмиграции

Еще по теме

Пятница 13-е: три главных предостережения для каждого Знака Зодиака на 13 августа 2021 года
5 самых опасных дней в мае 2021 года
Полное солнечное затмение 4 декабря 2021 года: три предостережения астрологов
Завтра пятница 13: как избежать неприятностей 13 ноября 2020 года