Пятница 13: 3 главных предостережения на 13 мая 2022 года

Вадим Карасев

Пятница 13 — это темный, неприятный, опасный и очень непредсказуемый день. В этот день все словно работает не так, как нужно. Эксперты рассказали, как можно будет обойти стороной негатив и проблемы.

Среди самых опасных дней этого мая есть один весьма необычный. Речь идет именно о сегодняшнем дне, ведь пятнице 13 все равно, какое сегодня положение планет, звезд. В такие дни часто всё идет кувырком, потому что это время расцвета темной энергии.

Не начинайте сегодня ничего нового

Занимайтесь преимущественно теми делами, которые были начаты ранее. Выбирайте те из них, которые выполнять легко, потому что если поставить перед собой трудновыполнимые задачи, это может вывести вас из себя, а нервякам и ссорам сегодня места нет.

В идеале, конечно же, взять выходной. Все те, кто сегодня не работают, смогут обезопасить себя, отложив в сторону социальные сети и работу, общение по телефону. Нужно посвятить день себе и каким-то спокойным размеренным делам по дому — например, приготовить вкусную еду, немного прибраться.

Не переходите дорогу опасным людям

Проблема в том, что зачастую мы попросту не можем определить, кто опасен, а кто нет. Именно поэтому эксперты в области биоэнергетики советуют просто не ссориться ни с кем и ни по какой причине. Если кто-то будет вас провоцировать, нужно избегать этого человека. Вы можете накликать на себя беду, ведь поверженный вами соперник может навести на вас порчу.

В пятницу 13 это сделать может практически любой человек. Для этого не нужно будет проводить ритуалов и обрядов, а достаточно просто будет пожелать зла от всей души — максимально искренне. Обида — топливо для конфликтов. Помимо неё также опасной станет зависть. Не пускайте никому пыль в глаза, потому что со своей завистью можно справиться, тогда как другой человек может вас возненавидеть за то, что у вас получается что-то а у него нет. Избегайте бахвальства, не рассказывайте никому о своих победах. Будьте скромнее, чтобы не провоцировать людей на негатив.

По возможности не отправляйтесь в поездки

Эксперты вовсе советуют не садиться за руль, но все мы понимаем, что в любой момент может появиться такая необходимость. В таком случае рекомендуем вам воспользоваться оберегами для автомобиля и водителя. Они же будут полезными для тех, кто работает за рулем. Проверяйте состояние вашего железного коня перед тем, как куда-то отправиться.

Если вам придется уехать куда-то на автобусе, поезде или улететь на самолете, то в таком случае эксперты рекомендуют не настраиваться на дурной лад и дважды, а то и трижды проверить все документы, билеты. В пути нужно быть осторожнее.