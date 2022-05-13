Представители Первого канала высказались насчет «Вечернего Урганта»
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Представители Первого канала высказались насчет «Вечернего Урганта»

Представители Первого канала высказались насчет «Вечернего Урганта»
Сми и, в частности, Ксения Собчак сообщили о закрытии популярного шоу Ивана Урганта. Никаких нервов не хватит с этими Телеграм-каналами! Одни подтверждают, другие опровергают — кому же верить? С «Вечерним Ургантом» пока все не так ясно, как казалось еще час назад. В Сети появились фотографии с убранным студийным оборудованием — из программы Ивана Андреевича, уверял источник.
Иван Ургант Не прошло и получаса, как выступила Ксения Собчак: а я говорила! Журналистка, которой статус не позволяет публиковать непроверенную информацию, заверила: телепередачу действительно закрыли после 10 лет в эфире. Представители Первого канала поначалу молчали, а когда информация о закрытии шоу облетела все российские СМИ, дали краткий комментарий. «Собачья чушь», — ответили они на вопрос журналистам РБК. В Сети уже шутят: «чушь не собачья, а собчачья» .
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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