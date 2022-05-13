Процесс экспертизы для получения инвалидности станет прозрачнее для россиян

11:37 Автор: Варвара Комарова

Источник: Regulation.gov.ru

Министерство труда и соцзащиты разработало проект приказа о правилах информационного взаимодействия между медорганизациями и учреждениями медико-социальной экспертизы (МСЭ). Документ опубликован на портале проектов нормативных правовых актов 13 мая.

Ранее в России утвердили новые правила для установления и подтверждения инвалидности, которые будут вводиться в три этапа. В частности, с 1 июля этого года россияне смогут самостоятельно выбирать, как проходить медико-социальную экспертизу — очно или заочно. Во втором случае все документы будут поступать из медицинских организаций в бюро МСЭ автоматически через системы электронного межведомственного взаимодействия.

Планируется, что медицинские организации будут передавать направления на медико-социальную экспертизу в учреждения МСЭ, а результаты проведенных медико-социальных экспертиз и программы дообследования будут передаваться учреждениями МСЭ в медицинские организации в электронном виде. Документы должны быть подписаны усиленной квалифицированной электронной подписью. От медорганизаций и учреждений МСЭ граждане будут получать уведомления о статусе процедуры при направлении на экспертизу или в процессе ее проведения.

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С введением нового порядка в ряде случаев личное присутствие на экспертизе все же останется обязательным. В частности, очная процедура будет проводиться при несоответствии данных медицинских исследований заключениям врачей, выдавшим направление на медико-социальную экспертизу, при необходимости обследования с помощью специального диагностического оборудования, проживании пациента в интернате и корректировке индивидуальной программы реабилитации.

#здравоохранение #инвалиды

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