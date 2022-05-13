Разработчики Furi объяснили, почему игра не получит DLC на Xbox
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Разработчики Furi объяснили, почему игра не получит DLC на Xbox

Разработчики Furi объяснили, почему игра не получит DLC на Xbox


Несколько недель назад разработчики игры Furi анонсировали выход крупного дополнения для игры — Onnamusha. DLC добавит в игру нового персонажа и будет платным, а бесплатно разработчики предложат игрокам на Playstation 4 обновление Furi до Playstation 5. При этом на Xbox Series X | S не выйдет next-gen обновление игры, и релиз дополнения не состоится на Xbox.

Разработчики постарались объяснить, почему они не планируют улучшать свой проект на Xbox. По их словам, они «маленькая команда, которая не может найти время и бюджет» для работы над Xbox-версией проекта. Студия отметила, что Furi никогда не привлекала много внимания на Xbox, поэтому разработчикам пришлось расставить приоритеты в платформах, и они решили сконцентрировать свое внимание на Playstation, где игру Furi многие получили по PS Plus.

При этом отдельно разработчики Furi рассказали, что у них фактически нет шансов стать популярными на Xbox, в том числе из-за Game Pass:

К сожалению, без Game Pass многим инди-играм очень трудно стать заметными на Xbox. Мы интересовались у Microsoft, можно ли получить какую-либо поддержку при запуске DLC, но Furi не вписывается в стратегию подписочного сервиса — они ориентированы на новые игры.

Стоит сказать, что создатели Furi выпускали в Game Pass другую свою игру — Haven. Они отметили, что этот их проект тоже не стал популярным на Xbox, и в него играли только по подписке.

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По материалам: newxboxone

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