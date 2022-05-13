Разработчики Furi объяснили, почему игра не получит DLC на Xbox

Вадим Карасев





Несколько недель назад разработчики игры Furi анонсировали выход крупного дополнения для игры — Onnamusha. DLC добавит в игру нового персонажа и будет платным, а бесплатно разработчики предложат игрокам на Playstation 4 обновление Furi до Playstation 5. При этом на Xbox Series X | S не выйдет next-gen обновление игры, и релиз дополнения не состоится на Xbox.

Разработчики постарались объяснить, почему они не планируют улучшать свой проект на Xbox. По их словам, они «маленькая команда, которая не может найти время и бюджет» для работы над Xbox-версией проекта. Студия отметила, что Furi никогда не привлекала много внимания на Xbox, поэтому разработчикам пришлось расставить приоритеты в платформах, и они решили сконцентрировать свое внимание на Playstation, где игру Furi многие получили по PS Plus.

При этом отдельно разработчики Furi рассказали, что у них фактически нет шансов стать популярными на Xbox, в том числе из-за Game Pass:

К сожалению, без Game Pass многим инди-играм очень трудно стать заметными на Xbox. Мы интересовались у Microsoft, можно ли получить какую-либо поддержку при запуске DLC, но Furi не вписывается в стратегию подписочного сервиса — они ориентированы на новые игры.

Стоит сказать, что создатели Furi выпускали в Game Pass другую свою игру — Haven. Они отметили, что этот их проект тоже не стал популярным на Xbox, и в него играли только по подписке.