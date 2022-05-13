Scorn все еще планируют выпустить в октябре этого года
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Scorn все еще планируют выпустить в октябре этого года

Scorn все еще планируют выпустить в октябре этого года


Игру Scorn уже несколько раз переносили, и в конце прошлого года это произошло снова. Разработчики обещали выпустить Scorn до конца 2021 года, но потом сообщили новую запланированную дату релиза — октябрь 2022 года.

За последние несколько дней было перенесено на более поздний срок некоторое количество ожидаемых игр. Игроков с Xbox и подпиской Game Pass особенно расстроили переносы Redfall и Starfield. Один из таких пользователей спросил в Twitter у создателей Scorn, не планируют ли они тоже объявить о переносе игры на будущий год, из-за чего количество крупных «Day One» игр в Game Pass станет меньше. Создатели Scorn ответили: «Мы все еще на пути к запуску в октябре этого года!».


Напомним, ранее разработчики Scorn рассказывали, что им несколько раз пришлось перезапустить производство проекта. Сразу после релиза Scorn будет доступна в Game Pass на Xbox Series X | S и PC.


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По материалам: newxboxone

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