StarHit: Виктор Сухоруков ушел из Театра им. Вахтангова, так как не хочет "работать с князьками"
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StarHit: Виктор Сухоруков ушел из Театра им. Вахтангова, так как не хочет "работать с князьками"

StarHit: Виктор Сухоруков ушел из Театра им. Вахтангова, так как не хочет "работать с князьками"

Актер Виктор Сухоруков ушел из Театра им. Вахтангова. Артист рассказал изданию StarHit, что поводом для ухода стали разногласия с коллегами — а именно актером, режиссером и ректором Театрального института им. Щукина Евгением Князевым.Я всегда был в этом театре приглашенным артистом, по сути чужим, там свой мир, свои порядки и законы. Честно скажу, не хотел уходить, но к этому привели обстоятельства. Все решения я принимаю взвешенно, обдуманно, не бегу босиком по асфальту. Театр Вахтангова гораздо сложнее Театра Моссовета, это такой театр-пирамида. И в определенный момент я понял, что не хочу больше работать с некоторыми людьми, которые возомнили себя выше всех, князьками. Речь, в частности, про Евгения Князева, — заявил он.

Артист оказался в паре с Князевым, когда Римас Туминас поставил Сухорукова во второй состав в его спектакле "Война и мир" — на роль Николая Болконского. Однако сыграть в нем Сухорукову так и не удалось — между ним и Князевым возник конфликт. Артист отметил, что был не против второго состава и не пытался конкурировать с Князевым, однако убедить в этом коллегу ему не удалось. Мы не конкуренты, мы единомышленники, делаем одно общее дело. Поэтому, когда меня пригласили в "Войну и мир", я первым делом позвонил Князеву, успокоил его, мол, не наступлю даже на твою тень. А он вместо того, чтобы обсуждать, общаться, начал вдруг кричать: да как же так, что это такое, они хотят нас лбами столкнуть, я же сказал Римасу, чтобы он даже не вызывал меня на репетиции, когда будет репетировать с Сухоруковым — я все равно за ним повторять потом не буду. В общем, повел себя не по-партнерски. Артист предположил, что дело было в некой профессиональной ревности. Сам он высоко оценил талант Князева. Евгений Князев — это мэтр Театра Вахтангова, одна из главных его звезд, столп, глыба, народный артист. Его уже можно ставить на золотой пьедестал в музее. Чего ему бояться?

В спектакле "Улыбнись нам, Господи" Римаса Туминаса, где он играл семь лет, ему уже нашли замену: вместо него в последней постановке сыграл Сергей Маковецкий. 

Несмотря на уход из театра, артист не считает свою карьеру завершенной. У меня много идей, планов, без работы я не сижу. Сейчас для меня важно, чтобы было удовлетворение именно в творческой части, никакой корысти. Но в то же время я позволяю себе думать о том, с кем я буду работать.

Помимо театральной деятельности, Виктор Сухоруков известен своими киноролями в таких фильмах, как "Брат", "Брат-2", "Жмурки" и других.

Ранее стало известно, что режиссер Римас Туминас покинул пост художественного руководителя Театра им. Вахтангова. Туминас оказался в центре скандала из-за опубликованной в сети аудиозаписи, в которой режиссер якобы высказался против военной спецоперации РФ на Украине и раскритиковал правительство. Как стало известно позже, эта запись оказалась фейком, а режиссера подставили.

Сейчас Туминас находится в Литве, где проходит лечение, однако, как рассказал директор Театра им. Вахтангова Кирилл Крок, он продолжает участвовать в жизни театра.


Ксения Смирнова
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По материалам: spletnik.ru

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