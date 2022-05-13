Светлана Лобода не хочет радовать своих фанатов

Певица Светлана Лобода не будет выступать больше в России. Появилась информация о том, что Светлана Лобода якобы хочет извиниться перед россиянами и возобновить концертную деятельность в нашей стране. Пока сама певица хранит молчание, ее представитель прокомментировал слухи. Табриз Шахиди опроверг возникшие домыслы, заявив, что Светлана Лобода не планирует приносить извинения гражданам России и устраивать тур. По словам мужчины, в ближайшее время исполнительница точно не появится на нашей сцене.Светлана Лобода - фото из архива z-aya.ru - ««Instagram» запрещённая организация на территории РФ» «Любые комментарии в текущем моменте будут излишними. Артистка отменила все свои выступления на территории РФ. Это очередной вброс провокаторов, неучей и дезинформаторов», — заявил Шахиди. Представитель Светланы подчеркнул, что сообщения о том, что у 39-летней украинской звезды кончаются деньги, также являются недостоверными.