Тренера российского волейбольного клуба Андрея Воронкова обвинили в расизме за оскорбление темнокожей спортсменки
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Тренера российского волейбольного клуба Андрея Воронкова обвинили в расизме за оскорбление темнокожей спортсменки

Тренера российского волейбольного клуба Андрея Воронкова обвинили в расизме за оскорбление темнокожей спортсменки

Тренера женского волейбольного клуба "Локомотив" Андрея Воронкова обвинили в расизме за оскорбление игрока клуба "Уралочка" — кубинки Аиламы Монталво. Инцидент произошел во время матча чемпионата России по волейболу среди женских команд Суперлиги между калининградским клубом "Локомотив" и "Уралочкой-НТМК" из Свердловской области. Во время тайм-аута в эфир попала фраза, которую тренер сказал одной из своих спортсменок: Почему опять ловишь эту обезьяну? Высказывание тренера вызвало скандал в сети. Болельщики клуба "Уралочка" восприняли эти слова как оскорбление в адрес темнокожей волейболистки их команды.


Пресс-служба уральского клуба потребовала от тренера официальных извинений.

Это международный скандал. Наверняка эту трансляцию смотрели и на Кубе, руководители местной федерации волейбола — 100%. Нельзя такое упускать. Андрей Воронков должен официально извиниться перед Аиламой. Это должно произойти публично на всю страну, — прокомментировала каналу "Матч ТВ" генеральный директор клуба "Уралочка" Валентина Огиенко.

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев высказался о ситуации и заявил, что Воронкова нужно уволить.

Тренер Воронков расист! Это же всем понятно! Его надо с треском выгнать из профессии! Просто позорник, — написал он в своем телеграм-канале.

Тренер должен уметь держать себя в руках. Понимаю, когда эмоции зашкаливают, но они профессионалы, должны понимать, что говорят. У нас все скандалы заканчиваются через пару дней — пошумели в газетах и забыли. Должны высказаться федерация, ОКР. Не знаю, каким должно быть наказание для тренера, в каждой федерации есть свой регламент. Тренер должен извиниться за свои высказывания, раз у него в обиходе такие выражения.

Я сейчас не защищаю человека, но не думаю, что он имел в виду цвет кожи игрока. В этой ситуации, возможно, своих девчонок хотел раззадорить. Что касается расовых вопросов, в российском спорте этого нет. Да, бывали выходки футбольных фанатов, но тренеры и игроки ведут себя корректно, — заявила "Матч ТВ" советская фигуристка и трехкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина.

Скандал уже прокомментировали в социальных сетях.

Сам Воронков в прошлом волейболист, около 9 лет отыграл в турецких клубах, а значит, знает, каково быть легионером, жить в чужой стране и культуре. Кроме того, турецкие СМИ сообщали, что по окончании этого сезона дочь Воронкова Ирина продолжит карьеру именно в Турции. Вряд ли тренер калининградцев хотел бы, что его дочь столкнулась с подобным проявлением расизма или русофобии на чужбине, — пишет телеграм-канал Ксении Собчак "Кровавая барыня".

В клубе "Локомотив" инцидент пока не прокомментировали.


Ксения Смирнова
# Новости на сегодня / Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

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