Уморительные ляпы в советских мультиках, которые мы не замечали в детстве

Советские мультики мы все любим с самого детства. А некоторые обожают их настолько, что не гнушаются пересматривать и во взрослом состоянии. И если вы из таких людей, то наверняка замечали приколы и ляпы, на которые не обращали внимания, когда были ребенком. Мы решили рассказать вам о нескольких таких и надеемся, что вы вдоволь посмеетесь.

1. Шарик и Матроскин переставили печь?

2. Если ты Дед Мороз, то доминируй, властвуй, унижай

3. Все персонажи, кроме Леопольда и мышей - собаки (собака-почтальон, собака-врач, собака-медсестра), но при этом дачу Леопольда охраняет обычный цепной пес, который живет в будке

4. Похоже, Кот Леопольд владеет заклинанием репаро

5. Дядя Федор гоняет в Простоквашино на иномарке

6. Вода в мультфильме "Бременские музыканты" плавно превращается в траву

7. Малыш, похоже, тоже большой любитель делать перестановку

8. Куда деваются письма, если прорезь есть, а ящика нет?

9. А вот Печкин овладел манящими чарами (когда он заходит, на табуретке сидит Матроскин, но когда наклоняется, она оказывается рядом с почтальоном)

10. Похоже, дверь из спальни Малыша ведет в никуда...

Источник: www.toontrivia.ru

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