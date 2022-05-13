В Европе снимут фильм "Мать Россия" об убитой журналистке "Новой газеты" Анне Политковской

Вадим Карасев

Этим летом в Европе стартуют съемки биографического фильма про российскую журналистку Анну Политковскую, убитую в 2006 году. Ее сыграет двукратная номинантка на премию BAFTA Максин Пик. Съемки фильма под названием "Мать Россия" (Mother Russia), который продюсируют американская студия Good Films Collective и австралийская Luminosity Entertainment, пройдут в Великобритании и Латвии. Также проект будет представлен на кинорынке в Каннах.

Номинант на премию "Оскар" Киран Хайндс сыграет лауреата Нобелевской премии и редактора "Новой газеты", где работала Политковская, Дмитрия Муратова, а номинант на премию BAFTA Джейсон Айзекс, известный по роли Люциуса Малфоя в фильмах о Гарри Поттере, сыграет мужа Политковской Александра. Режиссером ленты является Джеймс Стронг, а сценарий написал Эрик Поппен.





Максин ПикКиран Хайндс

Фильм будет посвящен журналистской и правозащитной деятельности Политковской, которая особенно много писала о конфликте в Чечне и коррупции. Она также была известна как критик Владимира Путина. В 2006 году в возрасте 48 лет Политковская была убита в подъезде своего дома в Москве. Преступление было квалифицировано как заказное убийство. Расследование и судебные процессы затянулись на годы. В итоге к тюремным срокам были приговорены шесть человек, пятеро из которых свою вину не признали, однако заказчики убийства официально так и не были названы. Убийство Политковской стало одним из самых резонансных общественно-политических дел в новой истории России, вызвало оно реакцию и на мировой арене.

В память об Анне Политковской названы несколько улиц в разных странах мира, а также сад в Москве. Кроме того, существует премия имени Анны Политковской от международной неправительственной организацией Reach All Women in War и национальная премия "Камертон" им. Анны Политковской", учрежденная Союзом журналистов России.

Надя Бесчетникова