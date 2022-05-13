В Южной Осетии назначена дата референдума об объединении с Россией
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В Южной Осетии назначена дата референдума об объединении с Россией

В Южной Осетии назначена дата референдума об объединении с Россией

20:26  Автор: Руслан Грудцинов



Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов подписал указ о проведении 17 июля референдума по вопросу объединения с Россией. Об этом сообщается на сайте главы республики.

Жителям региона нужно будет ответить на вопрос: «Вы поддерживаете объединение Республики Южная Осетия и России?»

В конце марта Бибилов назвал стратегической целью республики вхождение в состав России. Позже пресс-секретарь президента уточнила, что после выборов главы республики в Южной Осетии пройдет референдум о ее вхождении в состав России. По итогам голосования Бибилов уступил во втором туре кандидату от партии «Ныхас» Алану Гаглоеву.

Гаглоев 11 мая заявил, что Южная Осетия готова к вхождению в состав России. При этом он отметил, что не все в этом вопросе зависит от республики.



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По материалам: pnp.ru

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