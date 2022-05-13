В Tom Clancy’s Rainbow Six Extraction добавили новый временный режим

Вадим Карасев





Игра Tom Clancy’s Rainbow Six Extraction получила обновление с ивентом Nightmare Fog, который предлагает игрокам новый режим. Ивент будет длиться до 2 июня.

В новом режиме, который доступен в рамках Nightmare Fog, игрокам предстоит уничтожить ядовитое дерево на карте. Для этого они должны будут продвигаться к нему не только сквозь врагов, но и сквозь ядовитый туман. В этом режиме оперативникам особенно важно следить за своим уровнем нейротоксина. В рамках Nightmare Fog игрокам повстречаются новые враги, и их ждут различные уникальные награды за выполнение миссий. Ниже можно посмотреть трейлер ивента Nightmare Fog.

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Кроме нового ивента, разработчики Tom Clancy’s Rainbow Six Extraction показали анонс отряда Wolfguard, который полноценно представят 22 мая.

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Напомним, игра Tom Clancy’s Rainbow Six Extraction доступна в Game Pass.