18 котиков, которые пошли в разнос после того, как их угостили кошачьей мятой

Сложно представить кота, который бы не поддался чарам кошачьей мяты. Это растение оказывает на кошачьих чудодейственный эффект, заставляя кататься по полу, тереться о мебель, мяукать и мурчать. Хозяевам не стоит беспокоиться, так как вещества, содержащиеся в мяте, не представляют никакой опасности для здоровья питомца, она полностью безопасна. Довольно часто растение используется в ветеринарных целях в качестве натурального средства для улучшения кошачьего настроения. Однако владельцы кошек иногда не прочь прикупить мяту просто так, чтобы понаблюдать за необычной реакцией своего любимца на увеселительное средство.

Первый опыт с кошачьей мятой

Почему кошки настолько без ума от кошачьей мяты? Всё дело в том, что в растении содержится особое вещество — непеталактон. Оно действует на кошачий организм подобно феромону, активируя зоны мозга, которые ответственны за эмоциональное поведение. Вещество провоцирует реакции, свойственные кошачьим во время половой охоты.

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Пока нас не было, кошка стащила банку с мятой

Кошачья мята не вызывает привыкания. Её можно давать животному регулярно. Особенно полезно растение питомцам, которые перенесли стресс и нуждаются в расслаблении.

Кажется, наш кот счастлив

Мятозависимый кот

Кошки по-разному реагируют на кошачью мяту. Некоторые питомцы становятся ласковыми и игривыми, другие впадают в ступор или даже проявляют агрессию. Поведение любимца также напрямую зависит от того, как именно он употребил мяту. Обнюхивание травы приводит к легкому седативному эффекту, который исчезает в течение 10-15 минут. Поедание кошачьей мяты оказывает выраженную стимуляцию, которая может привести к тому, что животное будет вести так, словно оно немного выжило из ума.

Мой кот отказывается отдавать банку с кошачьей мятой

Наш кот получает кайф от кошачьей мяты, после чего садится на диван и часами смотрит «Гриффинов»

Далеко не все кошки чувствительны к кошачьей мяте. Приблизительно у 30% питомцев отсутствуют рецепторы, ответственные за восприимчивость к непеталактону. Как правило, это наследственная особенность.

Купили коту мыльные пузыри с экстрактом кошачьей мяты. Он оценил

Мой сестра решила угостить кошку кошачьей мятой

Приобрести кошачья мяту можно в виде спрея, гранул, специальных подушечек и даже игрушек. Также хозяева питомца могут вырастить её самостоятельно, она будет оказывать на животное аналогичный расслабляющий эффект.

Питомец наших друзей после того, как кошачья мята пролилась на пол

Угадайте, кто нанюхался кошачьей мяты и теперь спит крепким сном?

Кошачья мята практически не действует на маленьких котят и пожилых кошек.

После приёма кошачьей мяты кот решил устроить безумную вечеринку

Некоторые кошки после приёма мяты становятся чрезмерно расслабленными

Дал своему коту кошачьей мяты, и вот уже второй час он сидит в таком положении

Просто мой кот наслаждается солнышком после того, как нанюхался кошачьей мяты

Дал своей кошке немного кошачьей мяты. Кажется, она решила перевернуть весь дом

Использование кошачьей мяты может помочь приручить кошку к лотку, когтеточке или лежанке. Также растение отлично поможет питомцу справиться со стрессом во время переезда или поездки к ветеринару.

Мой кот со своей игрушечной бутылкой с кошачьей мятой, которую ему подарили на день рождения

Вчера купил Адмиралу кошачью мяту. Нашёл его в ванной вот в таком состоянии

Расслабились? Теперь можно и поработать. Берите пример с этих котиков, которые решили найти дело по душе, чтобы помочь своим хозяевам пополнить семейный бюджет.