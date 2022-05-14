5 полезных аудио-практик со звуками природы

Вадим Карасев

Звуки природы обладают живительной силой. Они помогают наполняться позитивной энергией, бороться с негативом и привлекать в свою жизнь удачу, укреплять здоровье.

Ранее мы рассказывали об особой аудиомедитации «белый шум». Он крайне полезен для энергетики, но это все равно искусственный звук, поэтому он не может обладать той силой, которой обладают звуки, о которых пойдет речь далее.

Пение птиц





Звуки, издаваемые птицами, крайне благоприятно влияют на наше сознание. Они олицетворяют гармонию и равенство, любовь и доброту. Это эквивалент чистой и непорочной энергии. Пение птиц помогает также расслабиться и сосредоточиться на выполнении работы, обязанностей, существенно поднимает настроение. Их можно включать по время медитаций, уборки, занятий спортом, йогой. Вот отличный пример такой аудио-практики:

Звуки дождя





Когда за окном дождь, на нас нередко нападает грусть и уныние, но если слушать звуки дождя в теплый и ясный день, они, наоборот, будут крайне полезными. Наиболее мощным является релаксирующий эффект. Дело в том, что звуки дождя, в отличии от того же пения птиц, являются монотонными. Из-за этого они помогают победить нервозность, агрессию. Когда человек слышит звуки падающих капель, разбивающихся о поверхность земли, это заставляет немного остановиться и улучшить внимание. Если медитировать под звуки дождя, то прямо перед сном, чтобы как следует настроиться на спокойный сон.

Звуки моря, реки, водопада









Шум волн или журчание горной реки — это отдельная форма аудио-медитаций. Вода может воздействовать на нас по-разному. Шум волн заставляет почувствовать себя сильными, воодушевленными, свободными, наполненными энергией. Журчание реки — это звук, который дает нам возможность ощутить спокойствие. Монотонные звуки реки хороши при интеллектуальной работе. Водопад сравним по своим свойствам со звуками океана или моря, но с тем отличием, что он монотонен и не прерывается. Это хороший помощник в работе, требующей приложения физической энергии.

Звуки ветра





Ветер — это свобода в самом чистом ее проявлении. Нет ничего свободнее ветра. Слушая звуки ветра, открываются нижние чакры человека. Ветер заставляет нас жить и двигаться. Недаром говорят, что движение — это жизнь. Ветер будет жить вечно, потому что он создан для этого. Нам нужно быть похожими на него, дабы не тормозить на пути к мечте и к поставленным целям. Именно поэтому эксперты в области биоэнергетики настоятельно рекомендуют как можно чаще слушать звуки ветра. Это очень полезно в те периоды, когда вы лишены веры в себя и в то, что впереди вас ждут позитивные перемены в жизни.

Звуки горящего дерева





Ничто не успокаивает так, как вид огня. Лучшим успокаивающим эффектом обладают лишь звуки костра. Слушая их, представляйте себе, как вы ощущаете тепло от огня. Это отличная практика, которая поможет победить хандру, переживания и страхи. Слушайте звуки горящего костра в моменты, когда вам грустно.