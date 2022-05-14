5 причин, почему социальные сети – это зло
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

5 причин, почему социальные сети – это зло

5 причин, почему социальные сети – это зло
Вы часами просиживаете, общаясь с виртуальными друзьями в соцсетях, и даже ночью можете вскочить, чтобы проверить, были ли комментарии под вашим постом? Осторожно: соцсети могут быть опаснее, чем вы думаете! Социальные сети заняли в жизни большинства из нас настолько значимое место, что мы уже и не представляем себе, как это – не проверить свою страничку хотя бы раз в день. Однако стоит быть осторожнее: соцсети могут причинить вашей реальной жизни огромный вред!

1. Семейные ссоры

Какому мужу понравится, что его жена – вместо того, чтобы навести порядок в доме или сварить обед – просидела весь день в соцсети! Однако неприбранная квартира – это еще полбеды: довольно часто, погружаясь в виртуальное общение, мы начинаем игнорировать общение в нашими близкими, находящимися рядом. А это уже прямая угроза семейному благополучию!

2. Недовольство собой

Когда вы видите многочисленные фото своих френдов, когда вы читаете их умные мысли и отчеты о дальних поездках, у вас может возникнуть острое недовольство собой и своей жизнью. Вот, мол, какую насыщенную жизнь ведут некоторые, не то что я. Однако, вместо того, чтобы подняться со стула и пойти в театр, турпоход или на концерт, вы продолжаете страдать у компьютера. Комплекс неполноценности вам гарантирован!

3. Утечка информации

Вы всегда тщательно взвешиваете тот минимум информации, который должен находиться в открытом доступе? Ведь соцсети – это такая себе витрина, где каждый желающий может узнать о вас все, что вы поведали. Ладно бы, если бы на ваш аккаунт заходили только доброжелатели, а ведь его может увидеть, скажем, ваша свекровь. Как вы ей объясните ваш пост о том, что все свекрови – ведьмы? И как отреагирует начальник, если в тот самый день, когда вы якобы сидели в кресле стоматолога, вы поместили свое фото на пляже?

4. Проблемы на работе

Мало того, что ваша работоспособность катастрофически падает, стоит вам только с рабочего компьютера зайти в соцсеть. Вы постоянно отвлекаетесь, не можете сосредоточиться на своей работе, как итог – не выполняете вовремя задание шефа. Как вы думаете, пойдет ли в гору ваша карьера, если вместо того, чтобы обдумывать очередной проект, вы будете зависать в соцсети?

5. Потеря реальных друзей

Да, в соцсетях ваш пост лайкнут, может быть, даже скажут пару приятных слов. Однако реальную помощь вы все-таки можете получить только от людей, которые знают вас лично. У подруги можно перехватить денег до зарплаты, на плече у нее можно выплакаться и пожаловаться на свои беды. Однако если вы уже полгода забываете ей позвонить, вряд ли она будет так уж рада вам помочь.  
# Шоу-бизнес
По материалам: womanadvice

Последние новости

5 причин, почему социальные сети – это зло
5 причин, почему социальные сети – это зло
Бывший муж Дженнифер Лопес Марк Энтони женится на обладательнице титула "Мисс Вселенная — 2021"
Бывший муж Дженнифер Лопес Марк Энтони женится на обладательнице
Эксклюзивная для Китая и Switch игра серии Rabbids от Ubisoft выйдет во всем мире и на Xbox
Эксклюзивная для Китая и Switch игра серии Rabbids от Ubisoft выйдет
Xbox Series X | S продаются лучше Playstation 5 в США в этом году
Xbox Series X | S продаются лучше Playstation 5 в США в этом году
Анна Семенович получила порцию критики после пластики
Анна Семенович получила порцию критики после пластики
Марина Зудина рассказала об отношениях с Олегом Табаковым
Марина Зудина рассказала об отношениях с Олегом Табаковым
18 котиков, которые пошли в разнос после того, как их угостили кошачьей мятой
18 котиков, которые пошли в разнос после того, как их угостили
Сергей Безруков посмеялся над мэром Москвы Собяниным
Сергей Безруков посмеялся над мэром Москвы Собяниным
Ольга Бузова откровенно рассказала о своей пластике
Ольга Бузова откровенно рассказала о своей пластике
Obsidian лишилась ведущего сценариста последних вышедших проектов
Obsidian лишилась ведущего сценариста последних вышедших проектов
Иван Охлобыстин назвал Чулпан Хаматову «грязной тряпкой»
Иван Охлобыстин назвал Чулпан Хаматову «грязной тряпкой»
Наталья Штурм рассказала о сексуальной жизни с молодым любовником
Наталья Штурм рассказала о сексуальной жизни с молодым любовником

Топ на сегодня

Лянка Грыу, прожив в браке 12 лет, развелась с Михаилом Вайнбергом
Лянка Грыу, прожив в браке 12 лет, развелась с Михаилом Вайнбергом
Самые лучшие и самые худшие черты характера Девы
Самые лучшие и самые худшие черты характера Девы
Григорий Лепс не забыл поздравить «лучшую мать страны» с юбилеем
Григорий Лепс не забыл поздравить «лучшую мать страны» с юбилеем
В Европе снимут фильм "Мать Россия" об убитой журналистке "Новой газеты" Анне Политковской
В Европе снимут фильм "Мать Россия" об убитой журналистке
Уморительные ляпы в советских мультиках, которые мы не замечали в детстве
Уморительные ляпы в советских мультиках, которые мы не замечали в

Еще по теме

Соцсети меняют мозг на физическом уровне, - ученые
Ученые: общение в соцсетях продлевает жизнь человека
Захарова сказала почему соцсети –инструмент работы дипломатов
Facebook признал, что соцсеть причиняет вред