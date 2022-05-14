5 причин, почему социальные сети – это зло

1. Семейные ссоры

2. Недовольство собой

3. Утечка информации

4. Проблемы на работе

5. Потеря реальных друзей

Вы часами просиживаете, общаясь с виртуальными друзьями в соцсетях, и даже ночью можете вскочить, чтобы проверить, были ли комментарии под вашим постом? Осторожно: соцсети могут быть опаснее, чем вы думаете! Социальные сети заняли в жизни большинства из нас настолько значимое место, что мы уже и не представляем себе, как это – не проверить свою страничку хотя бы раз в день. Однако стоит быть осторожнее: соцсети могут причинить вашей реальной жизни огромный вред!Какому мужу понравится, что его жена – вместо того, чтобы навести порядок в доме или сварить обед – просидела весь день в соцсети! Однако неприбранная квартира – это еще полбеды: довольно часто, погружаясь в виртуальное общение, мы начинаем игнорировать общение в нашими близкими, находящимися рядом. А это уже прямая угроза семейному благополучию!Когда вы видите многочисленные фото своих френдов, когда вы читаете их умные мысли и отчеты о дальних поездках, у вас может возникнуть острое недовольство собой и своей жизнью. Вот, мол, какую насыщенную жизнь ведут некоторые, не то что я. Однако, вместо того, чтобы подняться со стула и пойти в театр, турпоход или на концерт, вы продолжаете страдать у компьютера. Комплекс неполноценности вам гарантирован!Вы всегда тщательно взвешиваете тот минимум информации, который должен находиться в открытом доступе? Ведь соцсети – это такая себе витрина, где каждый желающий может узнать о вас все, что вы поведали. Ладно бы, если бы на ваш аккаунт заходили только доброжелатели, а ведь его может увидеть, скажем, ваша свекровь. Как вы ей объясните ваш пост о том, что все свекрови – ведьмы? И как отреагирует начальник, если в тот самый день, когда вы якобы сидели в кресле стоматолога, вы поместили свое фото на пляже?Мало того, что ваша работоспособность катастрофически падает, стоит вам только с рабочего компьютера зайти в соцсеть. Вы постоянно отвлекаетесь, не можете сосредоточиться на своей работе, как итог – не выполняете вовремя задание шефа. Как вы думаете, пойдет ли в гору ваша карьера, если вместо того, чтобы обдумывать очередной проект, вы будете зависать в соцсети?Да, в соцсетях ваш пост лайкнут, может быть, даже скажут пару приятных слов. Однако реальную помощь вы все-таки можете получить только от людей, которые знают вас лично. У подруги можно перехватить денег до зарплаты, на плече у нее можно выплакаться и пожаловаться на свои беды. Однако если вы уже полгода забываете ей позвонить, вряд ли она будет так уж рада вам помочь.