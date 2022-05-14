8 средств для защиты от солнца, которые выбирают Мэй Маск, Дженнифер Лопес, Хейли Бибер и другие звезды
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8 средств для защиты от солнца, которые выбирают Мэй Маск, Дженнифер Лопес, Хейли Бибер и другие звезды

8 средств для защиты от солнца, которые выбирают Мэй Маск, Дженнифер Лопес, Хейли Бибер и другие звезды

Звезды часто рассказывают, как они жалеют о проведенных под солнцем часах "без SPF", и настоятельно рекомендуют не пренебрегать солнцезащитными средствами — сегодня о вредном воздействии ультрафиолетовых лучей знают, кажется, все. Spletnik рассказывает, чем пользуются знаменитости.

Мэй Маск

Мэй Маск, мать основателя SpaceX и Tesla Илона Маска, уделяет большое внимание заботе о коже. Вы должны заботиться о своей коже, потому что иначе начинаешь смотреть в зеркало и не нравиться себе — а этого быть не должно, — призналась 73-летняя модель в интервью Vogue.

Кожа Мэй Маск всегда выглядит гладкой и сияющей: модель стремится к совершенному тону. Для создания макияжа она использует тональный крем с эффектом сияния и SPF-защитой Clé de Peau Radiant Fluid Foundation SPF 24.


Джулия Робертс

Звезда фильма "Красотка" Джулия Робертс призналась, что проводит много времени со своими детьми на свежем воздухе под солнцем, поэтому постоянно использует средства с SPF. Защиту кожи от солнца она совмещает с уходом: актриса рассказала в интервью People, что ее фаворитом является увлажняющий крем Lancôme Absolue Precious Cells Advanced Regenerating and Reconstructing Cream SPF 15.


Дженнифер Энистон

Звезда сериала "Друзья" Дженнифер Энистон в интервью призналась, что очень жалеет о том, что много лет загорала, не используя солнцезащитные средства. Сейчас актриса большая поклонница декоративной косметики с защитой от ультрафиолета — фаворитом Энистон является консилер Clé de Peau Beauté Concealer Broad Spectrum SPF 25. Поклонницей этого средства также является актриса и телеведущая Дженна Деван.


Сара Джессика Паркер

Звезда "Секса в большом городе" Сара Джессика Паркер рассказала о своем главном уходовом средстве, которым она пользуется уже не один год. Как и Джулия Робертс, она совмещает уход за кожей и защиту от солнца и использует увлажняющий крем с защитой от вредного воздействия окружающей среды La Roche-Posay Toleriane Moisturizer.


Дженнифер Лопес

Дженнифер Лопес, рассказывая о своих секретах молодости, отмечает важность ежедневного использования средств для защиты от солнца. Этому правилу певица следует уже много лет. Ежедневное использование средств с SPF — хотя в некоторые дни в Нью-Йорке не было солнечно, когда я там жила, — защищает мою кожу от солнца и вредного воздействия окружающей среды, — говорит Лопес. Дженнифер Лопес традиционно пользуется средствами собственного бренда JLo — That Big Screen SPF 30, однако у нее есть и другой фаворит: солнцезащитный спрей Neutrogena's Ultra Sheer Face Mist Sunscreen.


Дженнифер Гарнер

Дженнифер Гарнер полагает, что использовать средства с защитой SPF нужно не только тогда, когда предстоит провести день на солнце. Я считаю, что нанесение этих средств должно быть таким же регулярным, как чистка зубов. Рак кожи можно предотвратить: все, что вам нужно делать, — это серьезно относиться к защите от солнца. Я всегда говорю: "Нет ничего лучше в 50 лет, чем солнцезащитный крем в 20", — рассказывала актриса в беседе с People.

Сама она старается регулярно использовать средства с SPF. В косметичке Гарнер — мист Neutrogena Invisible Daily Defense Face Mist SPF 50 и увлажняющая сыворотка для лица Invisible Daily Defense Face Serum SPF 60.


Блейк Лайвли

Блейк Лайвли не злоупотребляет визитами к пластическим хирургам, однако может похвастаться ухоженной кожей. В своем инстаграме* Блейк раскрыла один из бьюти-секретов и рассказала о своем уходе, который также включает в себя SPF-защиту. Любимым продуктом актрисы стала база под макияж Darphin SPF 50 treatment.


Хейли Бибер

Хейли Бибер недавно опубликовала в TikTok новое видео со своим ежедневным уходовым ритуалом, отметив, что использование средства с SPF является важным этапом при уходе за кожей.

Модель отдает предпочтение тональному средству с SPF-эффектом Elta MD Tinted Sunscreen. Поклонницами этого средства также являются Хлое и Кортни Кардашьян, Кендалл Дженнер, звезда "Эйфории" Сидни Суини, супруга Бруклина Бекхэма Никола Пельтц и другие.


Уход Хейли тоже выбирает с SPF-защитой. В своем инстаграме* модель рассказала поклонникам, что использует уход Elta MD Skinscare UV Clear Broad-Spectrum SPF 46. 

*Instagram принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской организацией


Ксения Смирнова
# Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

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