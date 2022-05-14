Агата Муцениеце приобрела загородный дом, в котором сейчас идет ремонт

33-летняя актриса Агата Муцениеце поделилась в Телеграм-канале фото своего нового загородного дома, в котором полным ходом идет ремонт. Сегодня, 14 мая, Агата Муцениеце рассказала поклонникам о важном событии. Актриса стала владелицей загородной недвижимости. «Наша семья — счастливые обладатели деревянного домика, как я и мечтала», — поделилась звезда. Агата опубликовала в соцсетях фото, на котором она вместе с сыном Тимофеем и дочкой Мией позирует на фоне нового коттеджа. Снаружи жилище выглядит очень стильно — деревянный дом выкрашен в черный цвет и имеет два этажа с панорамным остеклением. Интерьер бывшая жена Прилучного не показала, но, судя по всему, пока дом находится на стадии внутренней отделки.Агата Муцениеце с детьми на фоне нового дома Где именно расположена новая недвижимость, поклонники актрисы пока могут только догадываться. Актриса отметила, что решила разделить с ними радость от крупной покупки, поскольку считает, что без них ее мечта о собственном доме не стала бы реальностью. «В этот суперважный момент в моей жизни я хочу сказать спасибо вам, дорогой зритель. Я по-прежнему считаю, что без любящего зрителя артист невозможен. Благодаря вашей любви я верю в себя, я работаю и в самые сложные моменты жизни остаюсь собой. Вы — это я!» — призналась актриса.Новый загородный дом Агаты Муцениеце Поклонники искренне порадовались за свою любимицу. «Поздравляю. Ты этого достойна. Умничка, трудяга. Пусть много счастья будет в нем», — написали фолловеры.