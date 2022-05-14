Агата Муцениеце приобрела загородный дом, в котором сейчас идет ремонт
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Шоу-бизнес » Агата Муцениеце приобрела загородный дом, в котором сейчас идет ремонт

Агата Муцениеце приобрела загородный дом, в котором сейчас идет ремонт

Агата Муцениеце приобрела загородный дом, в котором сейчас идет ремонт
33-летняя актриса Агата Муцениеце поделилась в Телеграм-канале фото своего нового загородного дома, в котором полным ходом идет ремонт. Сегодня, 14 мая, Агата Муцениеце рассказала поклонникам о важном событии. Актриса стала владелицей загородной недвижимости. «Наша семья — счастливые обладатели деревянного домика, как я и мечтала», — поделилась звезда. Агата опубликовала в соцсетях фото, на котором она вместе с сыном Тимофеем и дочкой Мией позирует на фоне нового коттеджа. Снаружи жилище выглядит очень стильно — деревянный дом выкрашен в черный цвет и имеет два этажа с панорамным остеклением. Интерьер бывшая жена Прилучного не показала, но, судя по всему, пока дом находится на стадии внутренней отделки.
Агата Муцениеце с детьми на фоне нового дома Где именно расположена новая недвижимость, поклонники актрисы пока могут только догадываться. Актриса отметила, что решила разделить с ними радость от крупной покупки, поскольку считает, что без них ее мечта о собственном доме не стала бы реальностью. «В этот суперважный момент в моей жизни я хочу сказать спасибо вам, дорогой зритель. Я по-прежнему считаю, что без любящего зрителя артист невозможен. Благодаря вашей любви я верю в себя, я работаю и в самые сложные моменты жизни остаюсь собой. Вы — это я!» — призналась актриса.
Новый загородный дом Агаты Муцениеце Поклонники искренне порадовались за свою любимицу. «Поздравляю. Ты этого достойна. Умничка, трудяга. Пусть много счастья будет в нем», — написали фолловеры.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

Последние новости

Новости Game Pass за 7-14 мая: новые релизы, анонсы и другие события
Новости Game Pass за 7-14 мая: новые релизы, анонсы и другие события
Александра Овечкина назвали диким русским за его поведение
Александра Овечкина назвали диким русским за его поведение
Агата Муцениеце приобрела загородный дом, в котором сейчас идет ремонт
Агата Муцениеце приобрела загородный дом, в котором сейчас идет ремонт
8 средств для защиты от солнца, которые выбирают Мэй Маск, Дженнифер Лопес, Хейли Бибер и другие звезды
8 средств для защиты от солнца, которые выбирают Мэй Маск, Дженнифер
Максим Матвеев появился на премьере своего фильма в новом имидже
Максим Матвеев появился на премьере своего фильма в новом имидже
Никита Пресняков высказался о продаже замка Галкина и Пугачевой
Никита Пресняков высказался о продаже замка Галкина и Пугачевой
Кооператив в Sniper Elite 5 показали в новом часовом геймплейном ролике
Кооператив в Sniper Elite 5 показали в новом часовом геймплейном
5 причин, почему социальные сети – это зло
5 причин, почему социальные сети – это зло
Бывший муж Дженнифер Лопес Марк Энтони женится на обладательнице титула "Мисс Вселенная — 2021"
Бывший муж Дженнифер Лопес Марк Энтони женится на обладательнице
Эксклюзивная для Китая и Switch игра серии Rabbids от Ubisoft выйдет во всем мире и на Xbox
Эксклюзивная для Китая и Switch игра серии Rabbids от Ubisoft выйдет
Xbox Series X | S продаются лучше Playstation 5 в США в этом году
Xbox Series X | S продаются лучше Playstation 5 в США в этом году
Анна Семенович получила порцию критики после пластики
Анна Семенович получила порцию критики после пластики

Топ на сегодня

Лянка Грыу, прожив в браке 12 лет, развелась с Михаилом Вайнбергом
Лянка Грыу, прожив в браке 12 лет, развелась с Михаилом Вайнбергом
Самые лучшие и самые худшие черты характера Девы
Самые лучшие и самые худшие черты характера Девы
Григорий Лепс не забыл поздравить «лучшую мать страны» с юбилеем
Григорий Лепс не забыл поздравить «лучшую мать страны» с юбилеем
Уморительные ляпы в советских мультиках, которые мы не замечали в детстве
Уморительные ляпы в советских мультиках, которые мы не замечали в
Андрей Макаревич и другие сбежавшие звезды всегда будут вторым сортом, заявила Кормухина
Андрей Макаревич и другие сбежавшие звезды всегда будут вторым

Еще по теме

Жена оставила Павла Прилучного, забрав двоих детей
Агата Муцениеце проводит время с молодым актером
Обошла Асмус! Агата Муцениеце показала грубый секс на камеру
Агата Муцениеце показала ждущую отца на подоконнике дочь Мию