Александра Овечкина назвали диким русским за его поведение

Хоккеист Александр Овечкин проявил излишнюю эмоциональность. Болельщики команды «Вашингтон Кэпиталз» в соцсетях назвали капитана своей команды хоккеиста Александра Овечкина «диким русским». Такое определение они дали нашему хоккеисту после забитой его партнером шайбы за минуту до финальной сирены.Александр Овечкин - фото из архива z-aya.ru - ««Instagram» запрещённая организация на территории РФ» Гол Ти Джей Оши позволил «Вашингтону» перевести встречу в овертайм. После этого 36-летний россиянин вскинул руки вверх, подпрыгнул на месте и побежал праздновать гол с одноклубниками. Он вел себя в этот момент крайне эмоционально. Правда, это команде Александра Овечкина в итоге не помогло. В дополнительное время «Вашингтон Кэпиталз» пропустил шайбу и вылетел из розыгрыша Кубка Стэнли, сообщает «Спорт-Экспресс». Напомним, что команда Александра Овечкина вылетела из плей-офф НХЛ, уступив клубу «Флорида Пантерз». В ближайшее время российский форвард, скорее всего, вернется в Россию, как поступает каждое межсезонье.