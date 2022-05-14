Андрей Макаревич и другие сбежавшие звезды всегда будут вторым сортом, заявила Кормухина
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Андрей Макаревич и другие сбежавшие звезды всегда будут вторым сортом, заявила Кормухина

Андрей Макаревич и другие сбежавшие звезды всегда будут вторым сортом, заявила Кормухина
Ольга Кормухина прошлась по Андрею Макаревичу и другим звездам. Артистка относится к тем людям, кто крайне негативно относится к спешному отъезду звезд из России. Ольга Кормухина считает их предателями и очень сомневается в том, что им удастся построить успешную карьеру за границей. Ольга Борисовна уверена — нет оправдания тем артистам, которые покинули родную страну в сложный период. «Я скажу твердо: данные звезды, конечно, предали страну, но, боюсь, они этого не понимают, потому что чтобы предать, надо быть верным этому и любить. Невозможно предать то, что ты любишь. А они никогда страну не любили и всегда ненавидели за то, что их ненавидят там (за границей, — прим. ред.), ведь там они всегда будут вторым сортом. Испокон веков так было с русским дворянством, русской интеллигенцией, так будет с новыми олигархами, с новыми и старыми русскими. Никто не будет уважать предателей. Никогда», — заявила 61-летняя артистка в шоу «Эмпатия Манучи».
Андрей Макаревич - фото из архива z-aya.ru - ««Instagram» запрещённая организация на территории РФ» «Они считают себя интеллигенцией, креативным классом. Это самопровозглашенная элита страны — творческая, научная, да какая угодно. Предатель может плюнуть в лицо страны, которая тебя вырастила, дала образование. Знаю многих, кто давно ухеал. Счастья там не встречала. Только сейчас они (сбежавшие звезды, — прим. ред.) не понимают, что ситуация поменялась в Европе, и ими придется жить за свой счет», — порассуждала артистка. Очень осторожно исполнительница относится к известным персонам, которые не торопятся выражать свою позицию по поводу происходящего. «Нет страшнее молчунов. Эти люди, как правило, в определенных обстоятельствах становятся гораздо опаснее врага», — считает Кормухина.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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