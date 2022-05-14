Анна Семенович получила порцию критики после пластики
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Анна Семенович получила порцию критики после пластики

Анна Семенович получила порцию критики после пластики
Певица и ведущая Анна Семенович рассказала о своей пластике. Экс-солистка группы «Блестящие» Анна Семенович не скрывает, что в 42 года ей приходится прибегать к кардинальным мерам, чтобы сохранить привлекательность. Особенно некоторых частей тела. Так бывшая спортсменка призналась, что прибегла к процедуре липосакции, чтобы вернуть стройность своим рукам. Именно здесь, по уверению Анны, у нее всегда были большие проблемы. «Результатом довольна. Мои руки стали подтянутые, стройные. Эта часть тела всегда была у меня проблемным местом — жировым депо. Сейчас осталось только поработать над качеством кожи»,  — делится она. А еще Аня поработала на поплывшим овалом лица. С помощью пластики. Шрам, который остался после хирургической корректировки подбородка, ее нисколько не смущает.
Анна Семенович - фото из архива z-aya.ru - ««Instagram» запрещённая организация на территории РФ» «У меня шрам там был и до операции. После спорта остался, а еще я упала в детстве»,  — откровенничает артистка с «Собеседником». Для закрепления результата она потом съездила в специализированную клинику, где под руководством специалистов сбросила еще целых три лишних килограмма. И это всего лишь за сто с лишним тысяч рублей в неделю. Старания блондинки не сдаваться под натиском неумолимых лет можно только приветствовать. Но вот злоязыкая блогер Лена Миро, а заодно и некоторые другие издания принялись высмеивать артистку. Они считают, что во внешности Анны ничего не изменилось после всех ее ухищрений. Более того, все скоро вернется туда, откуда было извлечено с помощью липосакции и других болезненных процедур. «Отвечать на вопрос, как быстро Анька снова вернёт центнеры жира в свои депо, я не стану. Место есть — кожа, как она сама говорит, подвисает. Ждёт пустое депо вкусняшек», — ехидничает Миро в своем блоге.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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