Биография Ирины Дубцовой: личная жизнь, муж, семья, дети, родители, рост, вес (фото)

Детство Ирины Дубцовой

Музыкальная карьера: становление

Время взлета

Продолжение успешной карьеры

Сфера отношений певицы

Внешние данные и здоровье

Биография Ирины Дубцовой, личная жизнь, муж, семья — все интересует поклонников этой российской певицы, которую называют одной из самых одаренных в отечественном шоу-бизнесе. В творческом багаже исполнительницы — известные хиты, большинство из которых написаны ею самой. Ее творчество получило заслуженное признание — Ирина неоднократно удостаивалась престижных наград и титулов, премий, и в этом помогла не только профессия отца, но и собственные богатые вокальные данные.Ровно 40 лет назад в Волгограде, в последнем зимнем месяце, на свет появилась будущая звезда российского шоу-бизнеса, поэт и композитор, Ирина Дубцова. Дата ее рождения 14.02.1982. Родители Ирины были людьми интеллигентными и творческими: мама по профессии архитектор, отец Виктор известен в городе как основоположник популярного музыкального коллектива под названием Dubcoff Band и детского коллектива «Джем».Неудивительно, что Иру отдали в музыкальную школу, а затем она стала солисткой музыкальной группы, созданной ее родителями.Перечислим участников волгоградской музыкальной группы:А. Захаренков, широко известный в гламурных тусовках как Прохор Шаляпин;С. Тайх, впоследствии певшая в трио «Лицей»;Т. Заикина, популярная исполнительница из коллектива «Монокини».Общественность интересует, в каком окружении начиналась творческая биография Ирины Дубцовой, которая привела к всероссийской известности, а также ее планы на будущее, личная жизнь, есть ли у певицы муж, семья.После окончания музыкальной школы девочка расставила жизненные приоритеты и после 8-го класса отправилась в Школу искусств при Институте культуры в родном городе.М. Айзенштайн, продюсер: «Просто удивительно, как Виктору Дубцову удалось не просто отыскать в провинции такое количество одаренных вокалистов, но и добиться звездной карьеры практически для каждого участника. По тем временам на продюсерстве зарабатывали немного, руководила занятиями Наталья Дубцова, мама Ирины. Ира сама писала музыку и стихи, большую часть из спетых «Джемом» композиций написала она. Своему отцу Ирина Дубцова должна быть благодарна — ведь по сути именно он и сделал из нее будущую звезду эстрады. Хотя без природной одаренности дочери ему это вряд ли бы удалось».Первой ступенью в музыкальной карьере на большой сцене стал коллектив, созданный известным продюсером И. Матвиенко. По одной версии, В. Дубцов лично отвез в Москву диск с записями дочери, по второй, менее известной, — передачей записей занимался А. Пряжников, но это детали. Цель была достигнута, Ирина попала на кастинг и была немедленно принята в группу. Затем события пошли несколько непредсказуемо:Не прошло и 2 лет, как выяснилось, что идея была не самой удачной — коллектив распался. Точнее, Дубцова сама ушла из него, не усматривая в продолжении перспективы.У «Девочек» был единственный хит, покоривший чарты МТВ Россия, но не критиков и зрителей. Автора идеи обвинили в плагиате американской идеи, отсутствии оригинальности.В проекте принимала участие В. Рубцова, впоследствии актриса, и Т. Герасимова, карьера которой продолжилась на телевидении.Ирина твердо решила стать вокалисткой и добиться известности. Она не стала ждать выхода запланированного альбома, ушла из группы и стала исполнительным директором одной из студий. Положительным моментом в этом эпизоде биографии стало сотрудничество с А. Макарским, который стал петь написанные ею песни. На это же время пришлось окончание Института искусств в родном городе. Выбранной специальностью стало академическое пение.Участие в востребованном шоу стало долгожданным началом популярности на просторах России. Продюсером «Фабрики звезд-4» был известный композитор И. Крутой. Ирина Дубцова, к тому времени уже стала известной вокалисткой среди профессионалов. В 22-летнем возрасте она отправилась на четвертый сезон Фабрики звезд — трамплин, с которого в высокий полет стартовало множество популярных российских исполнителей по крайней мере двух творческих поколений.В этом помогли дуэты с И. Лагутенко, А. Розенбаумом, И. Николаевым, В. Пресняковым. Написанная песня «О нем» стала хитом, с которым Ирина Дубцова стала победительницей четвертого сезона. В некоторых источниках предполагают, что она написана об И. Крутом.К приятным новостям о победе на Фабрике прибавились:кабриолет французского производства;возможность сняться в трех клипах;записать сольный альбом;отправиться на «Новую волну» в Юрмалу, чтобы представить там родную страну.Высшей награды в Прибалтике не досталось, но и серебро для престижного в тот момент мероприятия было отличным показателем. После этой победы и выхода альбома под названием «Ветра» И. Дубцова получила известность и стала востребованной на сценических и телевизионных площадках. Очередной дуэт с П. Гагариной был удостоен звания лучшего на Музыкальном ТВ.Шоу перевоплощений стало настоящим открытием даже для поклонников и фанатов певицы, к тому времени спевшей с Алсу и Жасмин, записавшей саундтрек для громкой свадьбы Л. Кудрявцевой. Выступив в роли, Э. Фицджеральд, Мумий Тролля, И. Аллегровой и даже Н. Носкова, одаренная исполнительница разделила золото пополам с внуком Пугачевой — Н. Пресняковым. Гламурные издания не замедлили отозваться заявлениями о том, что награду разделили по справедливости, но были и те, кто считал, что золота достойна была только Ирина.Весна 2014 года стала юбилейным, десятым сезоном творческой карьеры Ирины. Ее ознаменовало несколько важных событий:дуэт с Л. Успенской (песню «Я тоже его люблю» перевели в формат видеоклипа);участие в популярном телепроекте «Три аккорда»;новое выступление в Юрмале — на этот раз вдвоем с Л. Руденко.Еще через два весенних сезона она получила свой первый Золотой граммофон, победила в номинации «Певица года». Исполнителями написанных Ириной песен стали Тимати, Зара, Слава, Ф. Киркоров, Алсу, П. Гагарина, и даже украинская певица Ани Лорак. Очередная «Новая волна» и «Жара» в столице Азербайджана не принесли новых достижений, кроме одобрительных отзывов в прессе о таланте и отличной физической форме.Биография Ирины Дубцовой, ее семья, личная жизнь, муж стали все больше интересовать публику с момента получения ею всероссийской известности. Гламурные издания, комментируя животрепещущую тему, неизменно упоминают об отце певицы, Викторе Дубцове. Он прожил с матерью Ирины более 35 лет, брак был крепким союзом друзей, партнеров и единомышленников. Авторы материалов утверждают, что Ирина Викторовна ищет мужа, похожего на отца, скончавшегося 11 лет назад, но ее поиски пока не увенчались успехом.Это не означает, что жизнь у нее бедна романтическими и любовными приключениями, проходит без длительных отношений:Роман с О. Яковлевым из «Иванушек Интернэшнл» случился еще до «Фабрики».Знакомство с первым мужем, Р. Черницыным, лидером PLAZMA, началось в родном городе. Свадьбу сыграли на «Фабрике». Продюсерам идея понравилась, но брак был неудачным, не спасло и рождение сына Артема.Роман со стоматологом Т. Мальянцем, на тот момент известным предпринимателем, продлился два года, но тоже ничем не закончился.К. Сваревский, тоже бизнесмен, поладил с Артемом, любил его мать и трогательно о ней заботился, но новая беременность прервалась, и он настаивал на прекращении карьеры.Отношения с Л. Руденко неоднократно анонсировались в прессе, были непродолжительными и прервались в 2014 году.Танцор А. Мыльников появился в жизни исполнительницы в декабре 2016, но уже летом следующего года пара рассталась.Затем на фотографиях с отдыха в Турции рядом с Ириной оказался А. Х. Эсеолу, футболист с Украины.Информацию о романе Дубцовой с А. Воробьевым опровергли обе стороны.Внешность певицы и композитора — предмет постоянного обсуждения. Еще несколько лет назад ее вес был 75 кг при росте 168 см. Худощавое телосложение она считала несвойственным своей конституции и наследственности. Были и другие объяснения — например, постоянные стрессы или сезонная аллергия, от которой приходится пить препараты на гормонах.Плотное телосложение — не единственная причина постоянных сообщений на сайтах со сплетнями о беременности Ирины. Она неоднократно высказывалась о своем желании родить второго ребенка, это событие 7 лет назад было предсказано ей на «Битве экстрасенсов» шаманкой. Пока нет никаких оснований ожидать появления младенца, да и кандидата в отцы папарацци не усматривают на горизонте.Однако, несмотря на творческую активность, Ирина Викторовна стала уделять много внимания своей внешности и здоровью:посещала диетологов и получила лечение;потеряла 25 кг;сделала пластические операции, чтобы ликвидировать последствия тотального похудения;стала заниматься в спортивном зале с персональным тренером;постоянно проходит сеансы массажа;полюбила купальники и с удовольствием демонстрирует обновленную фигуру.Первый муж оценил, наконец, своего сына и проводит с ним много времени. Мальчик хорошо учится, здоровый и красивый. Большую часть времени он находится под присмотром матери Ирины, которая тоже переехала в Москву. Кто сейчас занимает место в сердце исполнительницы и композитора, неизвестно. Она неоднократно заявляла, что оно занято, но ни разу не называла имя своего избранника.Папарацци только высказывают догадки — одни уверены, что она возобновила отношения с Л. Руденко, основываясь на фотографиях в «Инстаграме», и фолловеры даже начали строить догадки о сроках воссоединения. Вторые уверены, что это — неизвестный широким кругам мужчина, есть и такие, кто уверяет, что это А. Качер, участник еще одного дуэта, записанного в 2020 году.Ирина Дубцова — известная исполнительница, победитель фестивалей и конкурсов, лауреат престижных премий. Недавно она отметила 15-летие своей творческой деятельности, избавилась от лишнего веса, сделала пластическую операцию и стала еще привлекательнее.В настоящее время певица не замужем, хотя в желтой прессе перечисляют ее многочисленные романы. Кроме исполнения песен, она пишет стихи и музыку.