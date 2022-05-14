Бывший муж Дженнифер Лопес Марк Энтони женится на обладательнице титула "Мисс Вселенная — 2021"
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Бывший муж Дженнифер Лопес Марк Энтони женится на обладательнице титула "Мисс Вселенная — 2021"

Бывший муж Дженнифер Лопес Марк Энтони женится на обладательнице титула "Мисс Вселенная — 2021"

Певец Марк Энтони свяжет себя узами брака в четвертый раз. Его новой избранницей стала обладательница титула "Мисс Вселенная — 2021" Надя Феррейра. На конкурсе девушка представляла Парагвай.


О предстоящей свадьбе Феррейра сообщила в инстаграме*, опубликовав фотографию бриллиантового обручального кольца, которое специалисты оценивают в полмиллиона долларов.


Интернет-пользователи тут же обратили внимание на его схожесть с кольцом, которое Энтони в свое время дарил Дженнифер Лопес — знаменитости состояли в браке десять лет.


Дженнифер Лопес

Слухи о романе Марка и Нади появились всего три месяца назад, а официально пара объявила об отношениях в марте. Феррейра младше будущего супруга на 30 лет. 


Марк Энтони известен стремительностью принятия важных решений. На Дженнифер Лопес он женился спустя всего неделю после развода со своей первой женой Даянарой Торрес Дельгадо, которая в 1993 году тоже победила в конкурсе "Мисс Вселенная". Со своей третьей женой Шеннон де Лаймой певец развелся в 2017 году.

*Instagram принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской организацией


Ольга Петелина
# Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

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