Филипп Киркоров в шоке от желтой прессы
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Филипп Киркоров в шоке от желтой прессы

Филипп Киркоров в шоке от желтой прессы
Певец Филипп Киркоров прокомментировал слухи о себе. Артист в соцсетях ответил на слухи, что его не пустили в ВИП-ложу на музыкальном песенном конкурсе «Евровидение». При этом бросилось в глаза, что в этот момент он действительно находился на верхних рядах. Достаточно далеко от сцены.
Филипп Киркоров - фото из архива z-aya.ru - ««Instagram» запрещённая организация на территории РФ» Поп-король также показал кепку с нецензурной надписью, с помощью которой он выразил свое отношение к представителям прессы. «Мое отношение к желтой прессе на кепке», — заявил Филипп Киркоров. Ранее в СМИ прошла информация, что Филиппа Киркорова не пустили в ВИП-ложу на «Евровидении». В этом году Россия в конкурсе участия не принимает из-за событий на Украине. Сам поп-король поддерживает Грецию.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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