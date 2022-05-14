Гаглоев набрал 56,09% голосов на президентских выборах в Южной Осетии

10:54 Автор: Варвара Комарова

Источник: ТАСС

Лидер партии «Ныхас» Южной Осетии Алан Гаглоев после обработки 100% протоколов на президентских выборах получил 56,09% голосов, инаугурация избранного президента состоится 24 мая, передает ТАСС со ссылкой на Центральную избирательную комиссию республики.

За Гаглоева проголосовало 16 134 гражданина Южной Осетии. Действующего президента Анатолия Бибилова поддержали 11 767 человек или 40,9% избирателей. Против всех проголосовали 867 граждан или 3,01% избирателей.

«По итогам голосования по выборам президента Республики Южная Осетия 8 мая 2022 года избранным на должность президента Республики Южная Осетия считать Гаглоева Алана Эдуардовича», — говорится в постановлении ЦИК.

По законам республики, президент вступает в должность на десятый день после официального оглашения итогов выборов. Десятый день выпадает на 24 мая, тогда состоится инаугурация Гаглоева.

В конце марта Анатолий Бибилов назвал стратегической целью республики вхождение в состав России. После выборов главы государства в Южной Осетии планировался референдум о вхождении в состав РФ. Первый тур выборов состоялся 10 апреля, по его итогам ни один из кандидатов не смог получить более 50 процентов голосов, в связи с чем был назначен второй тур, который прошел 8 мая.

Накануне Бибилов подписал указ о проведении 17 июля референдума по вопросу объединения с Россией.

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