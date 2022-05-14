Игру Hexic HD на Xbox сейчас можно получить бесплатно
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Игру Hexic HD на Xbox сейчас можно получить бесплатно

Игру Hexic HD на Xbox сейчас можно получить бесплатно


На приставках Xbox сейчас можно забрать бесплатно игру Hexic HD из Microsoft Store. Для этого не требуется даже наличие «золотой» подписки — достаточно просто перейти в Microsoft Store, открыть страницу игры Hexic HD и забрать ее к себе на аккаунт.

Hexic HD

Одиночная игра, HD (высокая четкость) Создавайте кластеры плиток одного цвета, чтобы убрать их с игрового поля. Звучит просто, правда? Настоящее удовольствие от Hexic заключается в создании специальных узоров, чтобы заработать особые предметы.
Перейти в Microsoft Store

Как долго продлится возможность забрать Hexic HD на Xbox бесплатно — неизвестно.

Hexic HD — это проект, который вышел на Xbox 360 в 2005 году. Игра работает на Xbox One и Xbox Series X | S за счет программы обратной совместимости.


Watch this video on YouTube
# Актуальные новости
По материалам: newxboxone

Последние новости

Маргарита Симоньян назвала здоровых звезд
Маргарита Симоньян назвала здоровых звезд
Любовь Успенская взялась продюсировать жену Александра Овечкина
Любовь Успенская взялась продюсировать жену Александра Овечкина
Игру Hexic HD на Xbox сейчас можно получить бесплатно
Игру Hexic HD на Xbox сейчас можно получить бесплатно
Новости Game Pass за 7-14 мая: новые релизы, анонсы и другие события
Новости Game Pass за 7-14 мая: новые релизы, анонсы и другие события
Александра Овечкина назвали диким русским за его поведение
Александра Овечкина назвали диким русским за его поведение
Агата Муцениеце приобрела загородный дом, в котором сейчас идет ремонт
Агата Муцениеце приобрела загородный дом, в котором сейчас идет ремонт
8 средств для защиты от солнца, которые выбирают Мэй Маск, Дженнифер Лопес, Хейли Бибер и другие звезды
8 средств для защиты от солнца, которые выбирают Мэй Маск, Дженнифер
Максим Матвеев появился на премьере своего фильма в новом имидже
Максим Матвеев появился на премьере своего фильма в новом имидже
Никита Пресняков высказался о продаже замка Галкина и Пугачевой
Никита Пресняков высказался о продаже замка Галкина и Пугачевой
Кооператив в Sniper Elite 5 показали в новом часовом геймплейном ролике
Кооператив в Sniper Elite 5 показали в новом часовом геймплейном
5 причин, почему социальные сети – это зло
5 причин, почему социальные сети – это зло
Бывший муж Дженнифер Лопес Марк Энтони женится на обладательнице титула "Мисс Вселенная — 2021"
Бывший муж Дженнифер Лопес Марк Энтони женится на обладательнице

Топ на сегодня

Самые лучшие и самые худшие черты характера Девы
Самые лучшие и самые худшие черты характера Девы
Биография Ирины Дубцовой: личная жизнь, муж, семья, дети, родители, рост, вес (фото)
Биография Ирины Дубцовой: личная жизнь, муж, семья, дети, родители,
Андрей Макаревич и другие сбежавшие звезды всегда будут вторым сортом, заявила Кормухина
Андрей Макаревич и другие сбежавшие звезды всегда будут вторым
Яна Рудковская распродает одежду премиальных брендов из своего гардероба
Яна Рудковская распродает одежду премиальных брендов из своего
Ксения Бородина рассказала о фамилии бывшего мужа
Ксения Бородина рассказала о фамилии бывшего мужа

Еще по теме

Sacred 2: Fallen Angel на Xbox сейчас можно забрать бесплатно
MX Unleashed сейчас можно забрать бесплатно на Xbox
Приятный сюрприз: игра Cloning Clyde доступна бесплатно на Xbox
DLC для Split Second на Xbox сейчас можно забрать бесплатно