Игру Hexic HD на Xbox сейчас можно получить бесплатно
На приставках Xbox сейчас можно забрать бесплатно игру Hexic HD из Microsoft Store. Для этого не требуется даже наличие «золотой» подписки — достаточно просто перейти в Microsoft Store, открыть страницу игры Hexic HD и забрать ее к себе на аккаунт.
Hexic HD
Одиночная игра, HD (высокая четкость) Создавайте кластеры плиток одного цвета, чтобы убрать их с игрового поля. Звучит просто, правда? Настоящее удовольствие от Hexic заключается в создании специальных узоров, чтобы заработать особые предметы.
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Как долго продлится возможность забрать Hexic HD на Xbox бесплатно — неизвестно.
Hexic HD — это проект, который вышел на Xbox 360 в 2005 году. Игра работает на Xbox One и Xbox Series X | S за счет программы обратной совместимости.
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