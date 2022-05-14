Игру Hexic HD на Xbox сейчас можно получить бесплатно

Вадим Карасев





На приставках Xbox сейчас можно забрать бесплатно игру Hexic HD из Microsoft Store. Для этого не требуется даже наличие «золотой» подписки — достаточно просто перейти в Microsoft Store, открыть страницу игры Hexic HD и забрать ее к себе на аккаунт.

Hexic HD

Одиночная игра, HD (высокая четкость) Создавайте кластеры плиток одного цвета, чтобы убрать их с игрового поля. Звучит просто, правда? Настоящее удовольствие от Hexic заключается в создании специальных узоров, чтобы заработать особые предметы.

Перейти в Microsoft Store

Как долго продлится возможность забрать Hexic HD на Xbox бесплатно — неизвестно.

Hexic HD — это проект, который вышел на Xbox 360 в 2005 году. Игра работает на Xbox One и Xbox Series X | S за счет программы обратной совместимости.

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