Иван Охлобыстин назвал Чулпан Хаматову «грязной тряпкой»

Актер Иван Охлобыстин заявил, что такой звезды больше нет. Недавно Хаматова стала очередной жертвой пранкеров Вована и Лексуса. Молодые люди позвонили актрисе, представившись украинскими дипломатами, а потом спросили, будет ли она еще работать в России. На что Чулпан ответила весьма неопределенно. Разговор пранкеров с Чулпан проник в Сеть. Его услышал и Иван Охлобыстин. 55-летний актер признался, что слова коллеги его растрогали. Он почувствовал в какой непростой ситуации находится Хаматова. «Вован и Лексус хотели узнать, что чувствуют звезды, когда становятся бывшими? Узнали. Тоску. Их ломает… Мне лично ее безумно жалко. Вляпалась по-бабьи на пустом месте, а теперь ничего и не сделаешь», — пишет артист в личном блоге «Яндекс.Дзен».Иван Охлобыстин - фото из архива z-aya.ru - ««Instagram» запрещённая организация на территории РФ» Напомним, что Вован и Лексус представились актрисе сотрудниками украинского посольства в Литве. Они пригласили Чулпан на Украину, а также спросили, приедет ли она в Россию. Сначала звезда ответила утвердительно, однако позже начала отнекиваться. «Не важно, поедет она на Украину, или нет. Это ничего уже не изменит, — считает Иван. — После отжима, подобно грязной тряпке, вражеским СМИ на предмет ужасов Мордора у нее начнется монотонная жизнь актрисы какого-нибудь русскоязычного прибалтийского театра, где, кстати, в труппах обычно большинство пророссийски настроенных актеров. Но сколько русского не бей, злым он не становится. В итоге из жалости и признания заслуг до падения, примут в актерскую семью. И это хорошо. У нее дети». Звезда «Интернов» с сочувствием относится к коллеге, понимая, что та уже не сможет вернуться к прежней жизни. «Как хорошая актриса, а Чулпан очень хорошая актриса, главным рабочим инструментом — сердцем — она не может не понимать, что всем врагам России уже выписан гарантированный пипец, а звания звезды ее уже нигде не удостоят. Нет у нее своего небосклона, своей Родины, над которой звездам положено сиять», — пишет Охлобыстин.