Экс-супруга Григория Лепса рассказала о боли и обидах
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Экс-супруга Григория Лепса рассказала о боли и обидах

Экс-супруга Григория Лепса рассказала о боли и обидах
Бывшая жена певца Григория Лепса сделала признание. Сегодня день рождения отмечает экс-супруга Григория Лепса. В конце прошлого года Анна подала на развод, расставшись с артистом на дружеской ноте — пара продолжает воспитывать общих детей. Сегодня бывшая супруга Григория Лепса Анна отмечает 50-летие. Этот возраст женщина принимает по-особенному, ведь прошлый год выдался для нее непростым. После 20 лет брака семейная жизнь дала трещину, отношения с певцом закончились разводом…
Григорий Лепс с бывшей женой - фото из архива z-aya.ru - ««Instagram» запрещённая организация на территории РФ» «Хочу сказать этой девочке, что ее 49 год будет самым сложным в ее жизни! Будет много боли, обиды, разочарования, предательства. И этот год поделит ее жизнь на до и после! Но она обязательно со всем справится, и все останется в прошлом!» — обратилась она к себе, разместив детский снимок. Анна добавила, что больше не будет погружаться в грустные чувства: «Я иду в свой 51 год с высоко поднятой головой! Я люблю жизнь, люблю своих родителей, детей и друзей! Я благодарю Бога за каждый прожитый день!». Анна настроена только на позитив и взяла курс на осознанность. «Я знаю, кто я! Я знаю, куда я иду! Я знаю, чего я хочу!» — заключила именинница.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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