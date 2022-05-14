Эксклюзивная для Китая и Switch игра серии Rabbids от Ubisoft выйдет во всем мире и на Xbox

Вадим Карасев





Издательство Ubisoft объявило о планах выпустить во всем мире на всех актуальных игровых платформах (в том числе, на Xbox One и Xbox Series X | S) проект Rabbids: Party of Legends. Ранее эта игра была известна под названием Rabbids: Adventure Party — под ним она выходила в Китае в 2020 году, в других странах проект не появлялся. Проект Rabbids: Adventure Party на территории Китая был доступен только на приставках Nintendo Switch.

На данный момент издательство Ubisoft не уточняет, чем будет отличаться версия Rabbids: Party of Legends от Rabbids: Adventure Party. Ниже можно посмотреть трейлер проекта 2020 года для Switch. Как и в других играх серии Rabbids, в Rabbids: Party of Legends игроков ждет множество различных мини-игр, в том числе кооперативных.

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Игра Rabbids: Party of Legends, по планам Ubisoft, должна выйти на Xbox и других платформах во всем мире 30 июня.