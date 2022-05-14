Юрий Грымов рассказал о неблагодарности Алсу

56-летний режиссер Юрий Грымов вспомнил, как сотрудничал с юной Алсу и делал из нее звезду. Юрий Грымов в свое время был востребованным клипмейкером, он работал с Аллой Пугачевой, Валерием Леонтьевым. Именно режиссер придумал образ, с которого началась популярность Витаса – странную прическу, шарф и жабры. Все получилось настолько реалистично, что некоторые зрители поверили в то, что певец имеет нечеловеческие способности. «Люди в эту пургу поверили. Я снял за небольшие деньги. Мне было интересно с нуля создавать эту историю», — уточнил режиссер.Юрий Грымов Помог Грымов пробиться на эстраду и Алсу, создав ей клипы на песни «Весна», «Иногда» и «Осень». Он рассказал, что познакомился с артисткой, когда ей было всего 14 лет. Его попросили сделать из девушки звезду, заплатив внушительную сумму денег. В случае успеха режиссеру обещали и другие презенты, однако он ничего так и не получил. Более того, даже простых слов благодарности от Алсу Грымов никогда не слышал, за что сильно на нее обижен. «Когда мне привели ее и дали чемодан денег, я подумал: почему бы мне не заработать? Я сделал все это честно… Вы хотите, чтобы я сделал звездой вашу дочь? Я сделал! Мне было это важно. Мне говорили: «Если она будет звезда, я подарю тебе «порш». Не подарили. Я, дурак, верил… Алсу я снял четыре первых видеоклипа. Она даже «спасибо» не говорила после съемок», — возмутился клипмейкер в YouTube-шоу «Откройте, Давид!». По словам Грымова, из всех артистов, с которыми он сотрудничал, прилично вел себя только Леонтьев. Певец никогда не забывал благодарить режиссера и съемочную группу за работу, приглашал на обеды.