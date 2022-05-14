Кабмин поможет кредиторам инвестпроектов в стратегически важных регионах
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Кабмин поможет кредиторам инвестпроектов в стратегически важных регионах

Кабмин поможет кредиторам инвестпроектов в стратегически важных регионах

Тема: Постановления правительства


01:07  Автор: Юлия Сапрыгина



Правительство запускает программу льготного кредитования организаций, реализующих инвестпроекты на Дальнем Востоке или в Арктической зоне. Соответствующее постановление кабмина от 4 мая 2022 года № 811 вступает в силу 14 мая.

Утвержден порядок предоставления субсидий российским кредитным организациям и государственной корпорации развития «ВЭБ.РФ» на возмещение недополученных ими доходов по кредитам, выданным на реализацию инвестиционных проектов на территориях Дальневосточного федерального округа и Арктической зоны России.

Уточняется, что средства выделят в рамках государственных программ «Социально-экономическое развитие Дальневосточного федерального округа» и «Социально-экономическое развитие Арктической зоны Российской Федерации».

Общий объем инвестиций должен составлять 1 миллиард рублей, включая собственные средства инициатора проекта, в рамках которого планируется создание более 250 новых рабочих мест на этапе эксплуатации. При этом указанный критерий не применяется к проектам транспортной и энергетической инфраструктуры.

Законы, вступающие в силу с 14 мая


Также документом установлены условия кредитования и получения субсидий. Проект должен быть рассмотрен и согласован президиумом Правительственной комиссии по вопросам социально-экономического развития Дальнего Востока или президиумом Государственной комиссии по вопросам развития Арктики.


Также читайте о том, какие законы вступают в силу в мае.



#инвестиции #деньги #в регионах


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# Экономика / Главные новости
По материалам: pnp.ru

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