Картины русских художников-авангардистов вернулись в Россию

Вадим Карасев

Застрявшие в Южной Корее картины Василия Кандинского, Казимира Малевича и других русских художников-авангардистов вернулись в Россию — об этом сообщила в своем телеграм-канале министр культуры Ольга Любимова.

После прохождения необходимых процедур предметы будут отправлены в музеи. <...> Проделана большая работа. <...> В этом вопросе необходимо помогать всем музеям. Мы это прекрасно понимаем и стараемся делать все, чтобы наши произведения искусства возвращались и в федеральные, и в региональные учреждения культуры.

Картины русских авангардистов из коллекций Екатеринбургского музея изобразительных искусств, Нижегородского художественного музея, Красноярского художественного музея им. Сурикова и Приморской картинной галереи экспонировались на выставке "Малевич, Кандинский, Родченко и русский авангард: искусство революции", которая проходила в Сеуле с 31 декабря по 17 апреля.





Супрематизм", Казимир Малевич

Всего на выставке было представлено 75 полотен. Они застряли в южнокорейской столице из-за отсутствия грузовых авиарейсов в Россию.

Ранее в мае Любимова сообщила о возвращении в Россию картин из коллекции Морозовых, которые участвовали в выставке "Шедевры нового искусства. Собрание братьев Морозовых", проходившей в Париже. Два полотна авторства Петра Кончаловского и Валентина Серова власти Франции решили не возвращать — об этом писала французская газета Le Monde.

Ольга Петелина