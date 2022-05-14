Картины русских художников-авангардистов вернулись в Россию
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Картины русских художников-авангардистов вернулись в Россию

Картины русских художников-авангардистов вернулись в Россию

Застрявшие в Южной Корее картины Василия Кандинского, Казимира Малевича и других русских художников-авангардистов вернулись в Россию — об этом сообщила в своем телеграм-канале министр культуры Ольга Любимова.

После прохождения необходимых процедур предметы будут отправлены в музеи.  <...> Проделана большая работа. <...> В этом вопросе необходимо помогать всем музеям. Мы это прекрасно понимаем и стараемся делать все, чтобы наши произведения искусства возвращались и в федеральные, и в региональные учреждения культуры.

Картины русских авангардистов из коллекций Екатеринбургского музея изобразительных искусств, Нижегородского художественного музея, Красноярского художественного музея им. Сурикова и Приморской картинной галереи экспонировались на выставке "Малевич, Кандинский, Родченко и русский авангард: искусство революции", которая проходила в Сеуле с 31 декабря по 17 апреля.


Супрематизм", Казимир Малевич

Всего на выставке было представлено 75 полотен. Они застряли в южнокорейской столице из-за отсутствия грузовых авиарейсов в Россию.

Ранее в мае Любимова сообщила о возвращении в Россию картин из коллекции Морозовых, которые участвовали в выставке "Шедевры нового искусства. Собрание братьев Морозовых", проходившей в Париже. Два полотна авторства Петра Кончаловского и Валентина Серова власти Франции решили не возвращать — об этом писала французская газета Le Monde.


Ольга Петелина
# Новости на сегодня / Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

Последние новости

Obsidian лишилась ведущего сценариста последних вышедших проектов
Obsidian лишилась ведущего сценариста последних вышедших проектов
Иван Охлобыстин назвал Чулпан Хаматову «грязной тряпкой»
Иван Охлобыстин назвал Чулпан Хаматову «грязной тряпкой»
Наталья Штурм рассказала о сексуальной жизни с молодым любовником
Наталья Штурм рассказала о сексуальной жизни с молодым любовником
Напоминаем: последние выходные для этих 6 игр из Game Pass
Напоминаем: последние выходные для этих 6 игр из Game Pass
Ольга Бузова сомневается в своей адекватности
Ольга Бузова сомневается в своей адекватности
Маргарита Симоньян высказалась о будущем Ивана Урганта
Маргарита Симоньян высказалась о будущем Ивана Урганта
Биография Ирины Дубцовой: личная жизнь, муж, семья, дети, родители, рост, вес (фото)
Биография Ирины Дубцовой: личная жизнь, муж, семья, дети, родители,
Ксения Бородина рассказала о фамилии бывшего мужа
Ксения Бородина рассказала о фамилии бывшего мужа
Экс-супруга Григория Лепса рассказала о боли и обидах
Экс-супруга Григория Лепса рассказала о боли и обидах
Андрей Макаревич и другие сбежавшие звезды всегда будут вторым сортом, заявила Кормухина
Андрей Макаревич и другие сбежавшие звезды всегда будут вторым
Яна Рудковская распродает одежду премиальных брендов из своего гардероба
Яна Рудковская распродает одежду премиальных брендов из своего
Самые лучшие и самые худшие черты характера Девы
Самые лучшие и самые худшие черты характера Девы

Топ на сегодня

Лянка Грыу, прожив в браке 12 лет, развелась с Михаилом Вайнбергом
Лянка Грыу, прожив в браке 12 лет, развелась с Михаилом Вайнбергом
Режиссер Андрей Звягинцев дал интервью Антону Долину: о спецоперации, "отмене" русской культуры и поддержке Максиму Галкину
Режиссер Андрей Звягинцев дал интервью Антону Долину: о спецоперации,
Григорий Лепс не забыл поздравить «лучшую мать страны» с юбилеем
Григорий Лепс не забыл поздравить «лучшую мать страны» с юбилеем
Самые лучшие и самые худшие черты характера Девы
Самые лучшие и самые худшие черты характера Девы
В Европе снимут фильм "Мать Россия" об убитой журналистке "Новой газеты" Анне Политковской
В Европе снимут фильм "Мать Россия" об убитой журналистке

Еще по теме

Умерла художница Варвара Родченко
В Екатеринбурге открылась выставка "Авангард. На телеге в XXI век"
Порошенко назвал Малевича «украинским» художником
В кабинете Порошенко обнаружили картину, пропавшую из Национального музея (ВИДЕО)