Кооператив в Sniper Elite 5 показали в новом часовом геймплейном ролике
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Кооператив в Sniper Elite 5 показали в новом часовом геймплейном ролике

Кооператив в Sniper Elite 5 показали в новом часовом геймплейном ролике


Студия Rebellion готовит к выпуску Sniper Elite 5 в конце этого месяца — игра выйдет в релиз 26 мая на всех актуальных игровых платформах, в том числе на Xbox One и Xbox Series X | S. К скорому релизу разработчики провели стрим, где показали кооператив снайперского проекта.

Ниже можно посмотреть около часа кооперативного геймплея Sniper Elite 5 с прохождением миссии «Шпионская академия». Разработчики демонстрируют различные игровые механики — взаимодействие игроков друг с другом, обмен припасами, лечение и прочее.


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Напомним, в Sniper Elite 5 игроков отправят во Францию 1944 года. Игра сразу после релиза станет частью подписки Game Pass.

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По материалам: newxboxone

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