Ксения Бородина рассказала о фамилии бывшего мужа

38-летняя ведущая Ксения Бородина до сих пор носит фамилию мужа. Телеведущая уехала на несколько ней в Дубай. В путешествие телеведущая отправилась в гордом одиночестве, оставив дочерей в Москве на попечении бабушек и нянь. Звезда «Дома-2» призналась, что давно не летала без попутчиков и чувствовала себя непривычно. Зато у Ксении выдалось много свободного времени, которое она потратила на публикацию постов в соцсети, что в итоге вышло ей боком. На одном из снимков в кадр попал авиабилет Бородиной, где была написана ее настоящая фамилия. Внимательные подписчики тут же увеличили фото и выяснили, что телеведущая после развода так и не поменяла документы и все еще является Омаровой. Многим это показалось странным, ведь с бизнесменом звезда «Дома-2» рассталась с большим скандалом и теперь ничего не хочет о нем слышать. Но, судя по всему, одно дело поругаться с экс-супругом, а другое – поменять немалое количество документов.Ксения Бородина - фото из архива z-aya.ru - ««Instagram» запрещённая организация на территории РФ» «Видимо, так и останется до следующего замужества. Проще смириться и носить фамилию опостылевшего бывшего мужа, чем заморачиваться и менять в который раз миллион документов», — поддели Бородину в соцсети. Напомним, за плечами у телеведущей уже два неудачных брака. В первый раз замуж она вышла за Юрия Будагова, которому родила дочь Марусю. Их союз продлился всего три года, после чего у Ксении была череда бурных романов со звездами телестройки. А в 2015 году знаменитость вновь забеременела и летом сыграла свадьбу с Курбаном Омаровым. Отношения пары не заладились с самого начала – еще во время беременности Ксения грозила уйти от бизнесмена из-за его интрижек, но в итоге брак пара сохранила, и продержался он целых шесть лет.