Любовный гороскоп на неделю с 16 по 22 мая 2022 года

Вадим Карасев

Любовь измеряется не по силе страсти, а по верности и прочности отношений. Астрологи рассказали, как каждому из Знаков Зодиака можно на этой неделе найти, либо укрепить и перевести на новый уровень любовь.

Эта неделя точно будет не из самых простых. Сразу три опасных дня будут влиять негативно на наше настроение и удачу: затмение Луны 16 мая, соединение Марса и Нептуна 18 числа и соединение Солнца с Меркурием в субботу. Влияние разных планет существенно снизит в эти дни шансы на успех в романтической сфере, но в другие дни вы сможете попробовать на вкус истинную любовь. Для этого придется следовать советам астрологов, а также остерегаться энергетических вампиров, которые начнут проявлять активность уже с первого дня.

Овен

Овнам астрологи советуют следить за своим биополем. Нужно укреплять энергетику с 16 мая. Для этого придется больше общаться с приятными людьми, а также обращать внимание на еду. Важно питаться энергетически полезной едой. В пятницу и воскресенье полезными станут новые знакомства, переписка в социальных сетях, свидания. В целом любовь и романтику на этой неделе можно считать лучшим методом ухода от негатива.

Телец

Астрологи советуют Тельцам ценить себя очень высоко, ведь если это делать, то ценить их будут и окружающие люди. Представителей этого Знака ждет отличная неделя в сфере любви, несмотря на опасные дни. В личной жизни грядут приятные события. Главное — не рассказывать никому о своих планах и помнить, что молчание — золото. Если Тельцы давно искали достойного кандидата на роль второй половинки — на этой неделе им повезет.

Близнецы

Если нужно помириться с партнером или просто обсудить раздражающие проблемы, самое время сесть за стол переговоров. Эта неделя вообще очень семейная и романтичная, так что самое время отодвинуть работу на второй план. В общении с окружающими будет много обмана, поэтому астрологи советуют Близнецам пользоваться заговорами и обрядами от несправедливости.

Рак

Ракам важно начинать каждый день этой недели с любовью к себе и к миру. В таком случае Вселенная поможет сделать так, чтобы окружающие люди тоже посылали Ракам лучи любви и добра. В таком случае энергетическая поддержка Ракам будет обеспечена. Астрологи предлагают на этой неделе вплотную заняться укреплением отношений или поиском новых. В этой сфере сейчас гораздо больше перспектив, нежели в работе.

Лев

Львам можно искать вторую половинку, но лучше делать это максимально осторожно. Важно проверять совместимость с новым человеком заранее, потому что ночные светила могут сделать так, что заметить недостатки второй половинки будет почти невозможно. Вероятность начать новую жизнь велика как никогда.

Дева

Девам будет везти в любовных делах, а вот в работе не очень. Именно поэтому в трудные периоды лучше пользоваться тремя эффективными методами избавления от негативных мыслей. В понедельник заканчивается коридор затмений, поэтому перемены практически неизбежны. Девы могут менять свою жизнь: начинать новые отношения, отправляться в другой город вслед за любимым человеком. Главное — прислушиваться к голосу сердца.

Весы

Весам нужно быть осторожнее в общении с новыми людьми. Астрологи советуют помнить о том, как определять, что тот или иной человек принесет несчастье. Ночные светила помогут Весам в укреплении отношений. Если они уже нашли свое счастье, то нужно это счастье любыми способами сохранить. Важно посвящать себя семье, второй половинке. Самый главный враг счастья для Весов — эгоизм.

Скорпион

У Скорпионов на пути любовь может возникнуть внезапно. К этому невозможно подготовиться на сто процентов, так что эксперты советуют просто наслаждаться своими чувствами, общением, романтикой и свиданиями. Если в уже созданных отношениях будут разногласия в опасные дни, то можно воспользоваться тремя крепкими заговорами на скорейшее разрешение разногласий.

Стрелец

Стрельцам для сохранения и приумножения счастья в любовной сфере не стоит зацикливаться на прошлом. Важно научиться отпускать обиды, а в этом им помогут специальные практики и талисманы. Мощные негативные аспекты Марса и Нептуна, а также Солнца и Меркурия крайне негативно повлияют на удачу этих людей, та также могут лишить их красноречия, обаяния.

Козерог

Козерогам стоит сфокусироваться на себе — заняться практиками по омоложению и активации энергии. Это благотворно скажется на успехах в любви. Козероги смогут понравиться значительно большему числу людей. В конце недели приятным событием может стать знакомство с интересным человеком. Поиск любви тоже обещает быть вполне успешным, но также Козерогов ждет улучшение текущих отношений с партнером.

Водолей

Под влиянием негативных планет и звезд у Водолеев могут начаться неполадки с настроением и здоровьем. Японская методика джин-шин-джитсу поможет наладить самочувствие и обрести силу. В отношения с любимым человеком наступит светлая полоса, которая приведет к счастью. 17, 19 и 22 мая получится решить важные вопросы, которые не давали покоя долгое время.

Рыбы

Рыбам астрологи настоятельно рекомендуют избавиться от токсичных настроек. Это не время для самокопания и негатива. Вооружившись позитивом, нужно по максимуму насладиться этой неделей. Негативные дни не смогут стать для Рыб проклятьем. Скорее, они станут временем переосмысления всего сущего. Это очень важное время, в которое Рыбы смогут вывести на новый текущие отношения или найти новые.