Максим Матвеев появился на премьере своего фильма в новом имидже

39-летний актер Максим Матвеев посетил премьерный показ финальных серий «Триггера» в кардинально новом имидже. Накануне прошел показ финальных серий драмы «Триггер». Главную роль в проекте исполнил Максим Матвеев, поэтому он одним из первых появился на красной дорожке на премьерном показе в неожиданном образе. Звезда кардинально сменил имидж, превратившись из жгучего брюнета в длинноволосого блондина. В светлый цвет артист выкрасил даже бороду с усами.Максим Матвеев Максим пришел на премьеру в новом образе: предпочел привычному костюму более расслабленный «лук» с намеком на рок-стиль. Фотографам он позировал в куртке-косухе, черных брюках с серебряной цепью и кедах. Завершил свой аутфит актер украшением на шее, а также небольшими серьгами, которые только подчеркнули брутальность владельца.Максим Матвеев Изменил ли Матвеев стиль в рамках сыгранной роли, или это его новый взгляд на собственный имидж, зрители узнают, посмотрев финальные серии драмы Дмитрия Тюрина. «Погружаться в такого героя — сплошное удовольствие. Стрелецкий юродствует, а мне близко такое отношение и состояние. Мне кажется, что я произвожу впечатление сдержанного и закрытого человека, но на самом деле я люблю иронизировать, люблю сарказм, иногда даже злой, но не даю этому выхода», — говорил актер в беседе с журналистами.