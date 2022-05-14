Максим Матвеев появился на премьере своего фильма в новом имидже
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Максим Матвеев появился на премьере своего фильма в новом имидже

Максим Матвеев появился на премьере своего фильма в новом имидже
39-летний актер Максим Матвеев посетил премьерный показ финальных серий «Триггера» в кардинально новом имидже. Накануне прошел показ финальных серий драмы «Триггер». Главную роль в проекте исполнил Максим Матвеев, поэтому он одним из первых появился на красной дорожке на премьерном показе в неожиданном образе. Звезда кардинально сменил имидж, превратившись из жгучего брюнета в длинноволосого блондина. В светлый цвет артист выкрасил даже бороду с усами.
Максим Матвеев Максим пришел на премьеру в новом образе: предпочел привычному костюму более расслабленный «лук» с намеком на рок-стиль. Фотографам он позировал в куртке-косухе, черных брюках с серебряной цепью и кедах. Завершил свой аутфит актер украшением на шее, а также небольшими серьгами, которые только подчеркнули брутальность владельца.
Максим Матвеев Изменил ли Матвеев стиль в рамках сыгранной роли, или это его новый взгляд на собственный имидж, зрители узнают, посмотрев финальные серии драмы Дмитрия Тюрина. «Погружаться в такого героя — сплошное удовольствие. Стрелецкий юродствует, а мне близко такое отношение и состояние. Мне кажется, что я произвожу впечатление сдержанного и закрытого человека, но на самом деле я люблю иронизировать, люблю сарказм, иногда даже злой, но не даю этому выхода», — говорил актер в беседе с журналистами.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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