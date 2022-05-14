Маргарита Симоньян высказалась о будущем Ивана Урганта
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Маргарита Симоньян высказалась о будущем Ивана Урганта

Маргарита Симоньян высказалась о будущем Ивана Урганта
Журналистка и бизнесвумен Маргарита Симоньян прокомментировала судьбу ведущего. Впервые за долгое время в соцсетях Маргариты Симоньян появилось тревожное сообщение личного характера. Журналистка считает, что ее карьера может оборваться и волнуется за свое будущее. Маргарита Симоньян пессимистично настроена относительно личного будущего. Главный редактор RT неоднозначно отреагировала на новость о возвращении в эфир Первого канала шоу «Вечерний Ургант» с бессменным ведущим. «Нет никаких сомнений, что Иван Ургант вернется. И в страну, и в эфир. А мы — уйдем. За ненадобностью. Точнее, в связи с завершением периода надобности», — отметила она.
Иван Ургант - фото из архива z-aya.ru - ««Instagram» запрещённая организация на территории РФ» Какую «ненадобность» Симоньян имела в виду, непонятно. Ясно одно: журналистка не отступит от своей точки зрения, так как твердо верит в нее. «Знать об этом и делать свое дело, несмотря на это знание — отдельное изысканное и слегка мазохистское удовольствие», — добавила Маргарита. К слову, споры о возвращении на экраны ТВ программы «Вечерний Ургант» все еще не утихают. В Сети рассползлись слухи о том, что Первый канал закроет передачу. Одна из причин — несогласие Ивана с сегодняшней политической повесткой в стране. Накануне даже Ксения Собчак ввязалась в спор. «Урганта закрыли. Очень жаль. Была лучшая программа на ТВ. Ваня, люблю, и лучи поддержки», — написала она.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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