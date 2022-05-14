Марина Зудина рассказала об отношениях с Олегом Табаковым
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Марина Зудина рассказала об отношениях с Олегом Табаковым

Марина Зудина рассказала об отношениях с Олегом Табаковым
Актриса Марина Зудина призналась, что ее не воспринимали как артистку рядом с Табаковым. Олег Табаков умер четыре года назад. За это время его муза и любовь Марина Зудина пришла в себя и начала новую жизнь: она много работает, заботится о детях и чтит память любимого супруга. 56-летняя Марина Зудина признается, что после смерти Табакова многие люди отвернулись от нее, с другими ей пришлось познакомиться заново, так как никто и не подозревал ее возможности и силу. «Все-таки рядом долгие годы был Олег Павлович Табаков, и меня воспринимали во многом не столько как актрису, сколько как его жену. Хотя еще до того, как ею стать, я была абсолютно независимой творческой единицей, активно снималась. Сейчас вновь настал такой период, когда я — это только я, и все, что происходит, уже нельзя списать на заслуги Олега Павловича, на чью-то защиту… Поэтому многое заново — в том числе и выстраивание отношений. Занятно наблюдать, как люди теперь на меня реагируют: искренне удивляются моей… нормальности что ли –тому, что я веселый, позитивный и доброжелательный человек», — призналась актриса в одном из последних интервью.
Марина Зудина - фото из архива z-aya.ru - ««Instagram» запрещённая организация на территории РФ» Звезда сериала «Содержанки» не скрывает, что долгое время была «приложением» к Табакову, ее упорно не хотели воспринимать как личность, а уж тем более как актрису. «Есть ведь такой стереотип — если у тебя муж занимает положение в обществе, у него есть власть, влияние, то ты обязательно… как бы это помягче сказать… стерва. И поэтому сейчас особенно приятно знакомиться с новыми людьми, которые воспринимают меня такой, какая есть, — без ярлыков. Это достаточно интересный период в моей жизни», — с улыбкой говорит Зудина. Уже сейчас, спустя несколько лет после смерти любимого, Марина стала анализировать их союз и пришла к выводу, что их отношения были особенными. Он постоянно заигрывал с ней, шутил и делал все, чтобы привлечь ее внимание. На этом и строились их отношения, длившиеся больше 25 лет. «Я была для него больше женщиной, чем партнером и матерью его детей», — заявила звезда «Кинорепортер».. Сейчас она продолжает активно работать: снимается в кино, а также вновь вернулась на сцену любимого театра. Зудина рада, что Хабенский возглавил МХТ и теперь сцене ожила, как и вся труппа.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

Последние новости

Анна Семенович получила порцию критики после пластики
Анна Семенович получила порцию критики после пластики
Марина Зудина рассказала об отношениях с Олегом Табаковым
Марина Зудина рассказала об отношениях с Олегом Табаковым
18 котиков, которые пошли в разнос после того, как их угостили кошачьей мятой
18 котиков, которые пошли в разнос после того, как их угостили
Сергей Безруков посмеялся над мэром Москвы Собяниным
Сергей Безруков посмеялся над мэром Москвы Собяниным
Ольга Бузова откровенно рассказала о своей пластике
Ольга Бузова откровенно рассказала о своей пластике
Obsidian лишилась ведущего сценариста последних вышедших проектов
Obsidian лишилась ведущего сценариста последних вышедших проектов
Иван Охлобыстин назвал Чулпан Хаматову «грязной тряпкой»
Иван Охлобыстин назвал Чулпан Хаматову «грязной тряпкой»
Наталья Штурм рассказала о сексуальной жизни с молодым любовником
Наталья Штурм рассказала о сексуальной жизни с молодым любовником
Напоминаем: последние выходные для этих 6 игр из Game Pass
Напоминаем: последние выходные для этих 6 игр из Game Pass
Ольга Бузова сомневается в своей адекватности
Ольга Бузова сомневается в своей адекватности
Маргарита Симоньян высказалась о будущем Ивана Урганта
Маргарита Симоньян высказалась о будущем Ивана Урганта
Биография Ирины Дубцовой: личная жизнь, муж, семья, дети, родители, рост, вес (фото)
Биография Ирины Дубцовой: личная жизнь, муж, семья, дети, родители,

Топ на сегодня

Лянка Грыу, прожив в браке 12 лет, развелась с Михаилом Вайнбергом
Лянка Грыу, прожив в браке 12 лет, развелась с Михаилом Вайнбергом
Режиссер Андрей Звягинцев дал интервью Антону Долину: о спецоперации, "отмене" русской культуры и поддержке Максиму Галкину
Режиссер Андрей Звягинцев дал интервью Антону Долину: о спецоперации,
Григорий Лепс не забыл поздравить «лучшую мать страны» с юбилеем
Григорий Лепс не забыл поздравить «лучшую мать страны» с юбилеем
Самые лучшие и самые худшие черты характера Девы
Самые лучшие и самые худшие черты характера Девы
В Европе снимут фильм "Мать Россия" об убитой журналистке "Новой газеты" Анне Политковской
В Европе снимут фильм "Мать Россия" об убитой журналистке

Еще по теме

Марина Зудина поделилась фото подросшей внучки
Марина Зудина показала трогательные кадры с мужем, детьми и внучкой
Марина Зудина запечатлелась на отдыхе с повзрослевшей дочкой Табакова
Судьба человека с Борисом Корчевниковым - Марина Зудина (05.10.2017)