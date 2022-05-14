Марина Зудина рассказала об отношениях с Олегом Табаковым

Актриса Марина Зудина призналась, что ее не воспринимали как артистку рядом с Табаковым. Олег Табаков умер четыре года назад. За это время его муза и любовь Марина Зудина пришла в себя и начала новую жизнь: она много работает, заботится о детях и чтит память любимого супруга. 56-летняя Марина Зудина признается, что после смерти Табакова многие люди отвернулись от нее, с другими ей пришлось познакомиться заново, так как никто и не подозревал ее возможности и силу. «Все-таки рядом долгие годы был Олег Павлович Табаков, и меня воспринимали во многом не столько как актрису, сколько как его жену. Хотя еще до того, как ею стать, я была абсолютно независимой творческой единицей, активно снималась. Сейчас вновь настал такой период, когда я — это только я, и все, что происходит, уже нельзя списать на заслуги Олега Павловича, на чью-то защиту… Поэтому многое заново — в том числе и выстраивание отношений. Занятно наблюдать, как люди теперь на меня реагируют: искренне удивляются моей… нормальности что ли –тому, что я веселый, позитивный и доброжелательный человек», — призналась актриса в одном из последних интервью.Марина Зудина - фото из архива z-aya.ru - ««Instagram» запрещённая организация на территории РФ» Звезда сериала «Содержанки» не скрывает, что долгое время была «приложением» к Табакову, ее упорно не хотели воспринимать как личность, а уж тем более как актрису. «Есть ведь такой стереотип — если у тебя муж занимает положение в обществе, у него есть власть, влияние, то ты обязательно… как бы это помягче сказать… стерва. И поэтому сейчас особенно приятно знакомиться с новыми людьми, которые воспринимают меня такой, какая есть, — без ярлыков. Это достаточно интересный период в моей жизни», — с улыбкой говорит Зудина. Уже сейчас, спустя несколько лет после смерти любимого, Марина стала анализировать их союз и пришла к выводу, что их отношения были особенными. Он постоянно заигрывал с ней, шутил и делал все, чтобы привлечь ее внимание. На этом и строились их отношения, длившиеся больше 25 лет. «Я была для него больше женщиной, чем партнером и матерью его детей», — заявила звезда «Кинорепортер».. Сейчас она продолжает активно работать: снимается в кино, а также вновь вернулась на сцену любимого театра. Зудина рада, что Хабенский возглавил МХТ и теперь сцене ожила, как и вся труппа.