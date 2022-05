Напоминаем: последние выходные для этих 6 игр из Game Pass

Вадим Карасев





Подписка Game Pass на этих выходных, 15 мая, лишится 6 игр. Среди проектов, которые будут удалены из Game Pass, есть несколько весьма интересные, которые можно опробовать или приобрести со скидкой для подписчиков перед их исчезновением из игрового сервиса. Вот игры, которые 15 мая будут удалены из Game Pass:

Enter The Gungeon (Xbox, PC, xCloud)Final Fantasy X/X-2 HD Remaster (Xbox, PC)Remnant: From the Ashes (Xbox, PC, xCloud)Steep (Xbox, xCloud)The Catch: Carp and Coarse (Xbox, PC, xCloud)The Wild at Heart (Xbox, PC, xCloud)