Наталья Штурм рассказала о сексуальной жизни с молодым любовником
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Наталья Штурм рассказала о сексуальной жизни с молодым любовником

Наталья Штурм рассказала о сексуальной жизни с молодым любовником
Певица Наталья Штурм собирается заниматься сексом до ста лет. В личной жизни артистки – изменения. На днях артистка отправилась в Сочи с молодым возлюбленным. Мужчина младше 55-летней певицы на 25 лет. Георгию всего 30. Но разница в возрасте никак не смущает Наталью, наоборот, даже радует.
Наталья Штурм - фото из архива z-aya.ru - ««Instagram» запрещённая организация на территории РФ» «Это – то, что мне сейчас как раз надо. Здоровый, сильный, искрений, с крепкой психикой, неутомимый, страстный. Для себя я определила, что мой женский век будет длится до 100 лет. А потом я уйду из большого секса», — цитирует Штурм «Собеседник». При этом Наталья отметила, что о серьезных отношениях пока рано говорить. Певица верит, что еще встретит своего принца на белом коне, с которым будет вместе до последних дней.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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