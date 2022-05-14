Никита Пресняков высказался о продаже замка Галкина и Пугачевой
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Никита Пресняков высказался о продаже замка Галкина и Пугачевой

Никита Пресняков высказался о продаже замка Галкина и Пугачевой
Музыкант Никита Пресняков прокомментировал слухи о продаже замка в деревне Грязь, пока его хозяева пребывают в Израиле. Алла Пугачева и Максим Галкин уже больше двух месяцев живут в Израиле. Пошли слухи, что супруги выставили на продажу свой замок в деревне Грязь. В Сети появилась информация, что за роскошным особняком присматривает старший внук Примадонны Никита Пресняков с супругой Аленой. Однако звездный наследник заверил, что все это домыслы, как и новость о продаже недвижимости. «Нет, я там не живу. Алла и Максим не продают замок. И в Латвию они переезжать не собираются. Все, что пишут в интернете — неправда. Мой вам совет: не верьте всему, что показывают на сомнительных каналах, когда некий голос за кадром озвучивает непроверенную информацию», — цитирует 30-летнего музыканта mosregtoday.ru
Никита Пресняков Особняк площадью 3000 квадратных метров оценивается в миллиард рублей. Именно эту сумму вложили в обустройство элитного жилья. В доме десятки комнат: гостиная, кабинеты, детские, кухня, множество спальных, подземная парковка, бассейн, лифт. По мнению специалистов продать жилплощадь за миллиард нереально, рыночная цена в два раза ниже. По всей видимости, возвращаться на родину в ближайшее время звездная чета не собирается. Сейчас Галкин занят подготовкой к большому туру по Израилю — было объявлено уже несколько дополнительных концертов. Отметим, сын Кристины Орбакайте не уехал за границу вслед за бабушкой и ее супругом. Пресняков-младший прекрасно чувствует себя в России. К тому же для этого есть все условия. Вместе со своей женой Аленой Никита живет в центре Москвы, в его распоряжении также дача Аллы Борисовны на Истре, которую он обустраивает и частенько ремонтирует. Недавно музыкант принял участие в шоу «Маска» на НТВ, где покорил зрителей образом Козерога.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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