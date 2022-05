Новости Game Pass за 7-14 мая: новые релизы, анонсы и другие события

Прошедшая неделя не принесла большого количества неожиданных новостей о подписке Game Pass. Добавили в подписку несколько ранее анонсированных проектов, удалили из подписки Grand Theft Auto: San Andreas – The Definitive Edition, плюс сделали пару анонсов. В нашем материале коротко обо всех интересных новостях, связанных с Game Pass, за период с 7 по 14 мая.

Новинки в Game Pass

Подписка Game Pass на этой неделе пополнилась следующими 4 играми:

Анонсы игр для подписки Game Pass

Danganronpa 2: Goodbye Despair Anniversary Edition (Xbox, PC, xCloud)Eiyuden Chronicle: Rising (Xbox, PC, xCloud)This War of Mine: Final Cut (Xbox Series X | S, PC, xCloud)NHL 22 (Xbox) EA Play, Game Pass Ultimate

На этой неделе анонсировали только одну новинку для Game Pass — это игра Little Witch in the Woods, которая станет доступна в подписке 17 мая. Отметим, что 17 мая игра выйдет в рамках программы Game Preview, то есть это не финальная версия проекта.

Что скоро удалят из Game Pass

Из подписки Game Pass уже 15 мая будут удалены следующие 6 игр:

Новости и материалы

Enter The Gungeon (Xbox, PC, xCloud)Final Fantasy X/X-2 HD Remaster (Xbox, PC)Remnant: From the Ashes (Xbox, PC, xCloud)Steep (Xbox, xCloud)The Catch: Carp and Coarse (Xbox, PC, xCloud)The Wild at Heart (Xbox, PC, xCloud)

Несколько интересных новостей, слухов и материалов по Game Pass за неделю:

