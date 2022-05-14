Obsidian лишилась ведущего сценариста последних вышедших проектов
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Obsidian лишилась ведущего сценариста последних вышедших проектов

Obsidian лишилась ведущего сценариста последних вышедших проектов


Студию Obsidian, которая является частью Xbox Game Studios, покинула сценаристка Кейт Доллархайд, о чем она сама сообщила в Twitter. Доллархайд известна как автор двух последних проектов, вышедших в релиз от Obsidian — это The Outer Worlds и Pillars of Eternity 2. Над чем Кейт работала в последнее время — не сообщается.


Напомним, что студия Obsidian сейчас работает над несколькими играми. Известно, что у них в разработке находится The Outer Worlds 2, Avowed и Grounded, плюс ходят слухи, что компания разрабатывает еще, как минимум, одну игру под кодовым названием Project Pentiment.

По словам Кейт Доллархайд, она проработала хорошие 5 лет в Obsidian, но решила заняться личными творческими начинаниями, с чем и связан ее уход.

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По материалам: newxboxone

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