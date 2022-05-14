Ольга Бузова откровенно рассказала о своей пластике
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Ольга Бузова откровенно рассказала о своей пластике

Ольга Бузова откровенно рассказала о своей пластике
Певица и ведущая Ольга Бузова рассказала о личных отношениях. Артистку не раз подозревали в манипуляциях с грудью, поэтому звезда решила расставить все точки над i. Кроме того, ведущая призналась, что страдает из-за лишнего веса. Личная жизнь Ольги Бузовой всегда вызывала неподдельный интерес у ее поклонников. Однако, после болезненного расставания с Давой телеведущая не раз говорила, что больше не хочет выставлять на показ свои чувства. Тем не менее, иногда 36-летняя звезда делает исключение и откровенничает с фанатами. В этот раз Оля откровенно рассказала об ухажерах, лишнем весе и отношении к пластике, в которой ее не раз подозревали. Телеведущая призналась, что у нее есть воздыхатель, и не один. «Я всегда вызывала интерес у противоположного пола. Очень хочу влюбиться. Я готова к общению, и с мужчинами легко и быстро нахожу общий язык! Но я очень серьезно подхожу к такому вопросу, как отношения. Если я в них вступаю, значит это серьезно и надолго. Я и замуж хочу выйти. Пока же я свободна», — заявила Бузова.
Ольга Бузова - фото из архива z-aya.ru - ««Instagram» запрещённая организация на территории РФ» Также Ольга сделала заявление и о пластике груди, в которой ее часто подозревают. Она призналась, что, действительно, однажды чуть было не легла под нож хирурга находясь в стрессовом состоянии, однако, в последний момент передумала и не жалеет о своем решении. «Не делала и не планирую. Мне нравится моя аккуратная, очень красивой формы грудь», — ответила звезда на вопрос о том, была ли у нее маммопластика. Но в целом Бузова не совсем довольна своей нынешней формой. Она призналась, что любит свое тело в «худом и сухом» состоянии, но сейчас ей мешают лишние шесть килограммов.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

Последние новости

Анна Семенович получила порцию критики после пластики
Анна Семенович получила порцию критики после пластики
Марина Зудина рассказала об отношениях с Олегом Табаковым
Марина Зудина рассказала об отношениях с Олегом Табаковым
18 котиков, которые пошли в разнос после того, как их угостили кошачьей мятой
18 котиков, которые пошли в разнос после того, как их угостили
Сергей Безруков посмеялся над мэром Москвы Собяниным
Сергей Безруков посмеялся над мэром Москвы Собяниным
Ольга Бузова откровенно рассказала о своей пластике
Ольга Бузова откровенно рассказала о своей пластике
Obsidian лишилась ведущего сценариста последних вышедших проектов
Obsidian лишилась ведущего сценариста последних вышедших проектов
Иван Охлобыстин назвал Чулпан Хаматову «грязной тряпкой»
Иван Охлобыстин назвал Чулпан Хаматову «грязной тряпкой»
Наталья Штурм рассказала о сексуальной жизни с молодым любовником
Наталья Штурм рассказала о сексуальной жизни с молодым любовником
Напоминаем: последние выходные для этих 6 игр из Game Pass
Напоминаем: последние выходные для этих 6 игр из Game Pass
Ольга Бузова сомневается в своей адекватности
Ольга Бузова сомневается в своей адекватности
Маргарита Симоньян высказалась о будущем Ивана Урганта
Маргарита Симоньян высказалась о будущем Ивана Урганта
Биография Ирины Дубцовой: личная жизнь, муж, семья, дети, родители, рост, вес (фото)
Биография Ирины Дубцовой: личная жизнь, муж, семья, дети, родители,

Топ на сегодня

Лянка Грыу, прожив в браке 12 лет, развелась с Михаилом Вайнбергом
Лянка Грыу, прожив в браке 12 лет, развелась с Михаилом Вайнбергом
Режиссер Андрей Звягинцев дал интервью Антону Долину: о спецоперации, "отмене" русской культуры и поддержке Максиму Галкину
Режиссер Андрей Звягинцев дал интервью Антону Долину: о спецоперации,
Григорий Лепс не забыл поздравить «лучшую мать страны» с юбилеем
Григорий Лепс не забыл поздравить «лучшую мать страны» с юбилеем
Самые лучшие и самые худшие черты характера Девы
Самые лучшие и самые худшие черты характера Девы
В Европе снимут фильм "Мать Россия" об убитой журналистке "Новой газеты" Анне Политковской
В Европе снимут фильм "Мать Россия" об убитой журналистке

Еще по теме

Ольга Бузова высказалась о своей свадьбе
Ольга Бузова призналась, что многие близкие от нее отвернулись
Бузова рассказала про свой последний секс и сразила откровенностью поклонников наповал
Ольга Бузова сделала ванну для ребенка