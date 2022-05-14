Ольга Бузова откровенно рассказала о своей пластике

Певица и ведущая Ольга Бузова рассказала о личных отношениях. Артистку не раз подозревали в манипуляциях с грудью, поэтому звезда решила расставить все точки над i. Кроме того, ведущая призналась, что страдает из-за лишнего веса. Личная жизнь Ольги Бузовой всегда вызывала неподдельный интерес у ее поклонников. Однако, после болезненного расставания с Давой телеведущая не раз говорила, что больше не хочет выставлять на показ свои чувства. Тем не менее, иногда 36-летняя звезда делает исключение и откровенничает с фанатами. В этот раз Оля откровенно рассказала об ухажерах, лишнем весе и отношении к пластике, в которой ее не раз подозревали. Телеведущая призналась, что у нее есть воздыхатель, и не один. «Я всегда вызывала интерес у противоположного пола. Очень хочу влюбиться. Я готова к общению, и с мужчинами легко и быстро нахожу общий язык! Но я очень серьезно подхожу к такому вопросу, как отношения. Если я в них вступаю, значит это серьезно и надолго. Я и замуж хочу выйти. Пока же я свободна», — заявила Бузова.Ольга Бузова - фото из архива z-aya.ru - ««Instagram» запрещённая организация на территории РФ» Также Ольга сделала заявление и о пластике груди, в которой ее часто подозревают. Она призналась, что, действительно, однажды чуть было не легла под нож хирурга находясь в стрессовом состоянии, однако, в последний момент передумала и не жалеет о своем решении. «Не делала и не планирую. Мне нравится моя аккуратная, очень красивой формы грудь», — ответила звезда на вопрос о том, была ли у нее маммопластика. Но в целом Бузова не совсем довольна своей нынешней формой. Она призналась, что любит свое тело в «худом и сухом» состоянии, но сейчас ей мешают лишние шесть килограммов.