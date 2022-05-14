Ольга Бузова сомневается в своей адекватности

Ведущая и певица Ольга Бузова высказалась об отношениях с бывшими. Певица и телеведущая Ольга Бузова в «Телеграме» ответила бывшему мужу футболисту Дмитрию Тарасову, который активно отрицает, что в браке избивал экс-жену. «Глядя на своих бывших, начинаешь сомневаться в своей адекватности», сказала Ольга Бузова.Ольга Бузова - фото из архива z-aya.ru - ««Instagram» запрещённая организация на территории РФ» Ранее Дмитрий Тарасов заявил, что никогда не поднимал руку на Ольгу Бузову. Якобы он, наоборот, защищал ее от обидчиков. По словам Тарасова, это все неправда, что к ним приезжал участковый. «Я уже слышал, будто бил Олю. Она недавно и Даву обвинила в насилии, про меня тоже говорила, но ничего не было. Драки, полиция — бред», — отметил, в частности, Дмитрий Тарасов. Напомним, что Ольга Бузова и Дмитрий Тарасов расстались в 2016 году. Они разводились со скандалом.