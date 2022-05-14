Ольга Бузова сомневается в своей адекватности
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Ольга Бузова сомневается в своей адекватности

Ольга Бузова сомневается в своей адекватности
Ведущая и певица Ольга Бузова высказалась об отношениях с бывшими. Певица и телеведущая Ольга Бузова в «Телеграме» ответила бывшему мужу футболисту Дмитрию Тарасову, который активно отрицает, что в браке избивал экс-жену. «Глядя на своих бывших, начинаешь сомневаться в своей адекватности», сказала Ольга Бузова.
Ольга Бузова - фото из архива z-aya.ru - ««Instagram» запрещённая организация на территории РФ» Ранее Дмитрий Тарасов заявил, что никогда не поднимал руку на Ольгу Бузову. Якобы он, наоборот, защищал ее от обидчиков. По словам Тарасова, это все неправда, что к ним приезжал участковый. «Я уже слышал, будто бил Олю. Она недавно и Даву обвинила в насилии, про меня тоже говорила, но ничего не было. Драки, полиция — бред», — отметил, в частности, Дмитрий Тарасов. Напомним, что Ольга Бузова и Дмитрий Тарасов расстались в 2016 году. Они разводились со скандалом.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

Последние новости

Напоминаем: последние выходные для этих 6 игр из Game Pass
Напоминаем: последние выходные для этих 6 игр из Game Pass
Ольга Бузова сомневается в своей адекватности
Ольга Бузова сомневается в своей адекватности
Маргарита Симоньян высказалась о будущем Ивана Урганта
Маргарита Симоньян высказалась о будущем Ивана Урганта
Биография Ирины Дубцовой: личная жизнь, муж, семья, дети, родители, рост, вес (фото)
Биография Ирины Дубцовой: личная жизнь, муж, семья, дети, родители,
Ксения Бородина рассказала о фамилии бывшего мужа
Ксения Бородина рассказала о фамилии бывшего мужа
Экс-супруга Григория Лепса рассказала о боли и обидах
Экс-супруга Григория Лепса рассказала о боли и обидах
Андрей Макаревич и другие сбежавшие звезды всегда будут вторым сортом, заявила Кормухина
Андрей Макаревич и другие сбежавшие звезды всегда будут вторым
Яна Рудковская распродает одежду премиальных брендов из своего гардероба
Яна Рудковская распродает одежду премиальных брендов из своего
Самые лучшие и самые худшие черты характера Девы
Самые лучшие и самые худшие черты характера Девы
5 полезных аудио-практик со звуками природы
5 полезных аудио-практик со звуками природы
Разработчики Fall Guys на днях поделятся информацией о версии для Xbox
Разработчики Fall Guys на днях поделятся информацией о версии для Xbox
Слух: Hellblade 2 выйдет в этом году, согласно информации от Xbox в Турции
Слух: Hellblade 2 выйдет в этом году, согласно информации от Xbox в

Топ на сегодня

Scorn все еще планируют выпустить в октябре этого года
Scorn все еще планируют выпустить в октябре этого года
Филиппа Киркорова избила известная певица
Филиппа Киркорова избила известная певица
Microsoft получает критику из-за малого количества эксклюзивов Xbox
Microsoft получает критику из-за малого количества эксклюзивов Xbox
Ольга Сутулова появилась на премьере с большим беременным животом
Ольга Сутулова появилась на премьере с большим беременным животом
Лянка Грыу, прожив в браке 12 лет, развелась с Михаилом Вайнбергом
Лянка Грыу, прожив в браке 12 лет, развелась с Михаилом Вайнбергом

Еще по теме

Дмитрий Тарасов рассказал о дебошах с Ольгой Бузовой
Ольга Бузова раскрыла, какую сексуальную фантазию Тарасова ей не удалось реализовать
Ольга Бузова: Дмитрий Тарасов забрал мой Mersedes
Скандал без окончания: Тарасов лишил Бузову авто