Пекин представил доказательства поддержки американским фондом сепаратизма в КНР

09:51 Автор: Иван Антонов, Пекин

Американский «Национальный фонд поддержки демократии» (NED, запрещен в России) является одной из основных структур, осуществляющих курирование террористических и сепаратистских сил в Синьцзян-Уйгурском автономном районе (СУАР) Китая. Свидетельства этому были представлены экспертом в ходе состоявшейся в Пекине пресс-конференции правительства СУАР.

Именно NED активнее других занимается фабрикацией провокационных слухов о ситуации в СУАР и поддержкой экстремистов. В период с 2004 по 2020 год американский фонд передал сепаратистским организация средства на сумму более восьми с половиной миллионов долларов, отмечает эксперт Института исследований США Академии общественных наук Китая Лю Вэйдун.

Главной целью организаций, которым переводились деньги, является отделение Синьцзяна от КНР, подчеркивает специалист. «Второе ЦРУ», которым по факту является NED, не только занималось поддержкой сепаратистских ячеек непосредственно в США, но также участвовало в их внедрении на территорию Китая.

Кроме этой деятельности NED ведет активную информационную войну против КНР. Через тиражирование темы «нарушения прав человека» в Синьцзяне американский фонд пытается сдерживать Китай и заниматься дискредитацией китайских властей, отмечает ученый.

По данным эксперта, NED постоянно увеличивает суммы на поддержку сепаратистских сил внутри Китая. Так, на 2022 год на девять программ, связанных с Синьцзяном, американский фонд выделил два с половиной миллиона долларов, что в два раза выше, чем было в прошлом году.

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