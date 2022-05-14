Разработчики Fall Guys на днях поделятся информацией о версии для Xbox

Вадим Карасев





Игра Fall Guys должна была выйти на Xbox и Switch еще летом прошлого года, но разработчики не успели уложиться вовремя, после чего перенесли проект на 2022 год. В феврале этого года создатели Fall Guys сообщали, что «завершают разработку» версии для Xbox. Похоже, что дата релиза станет известна уже на следующей неделе.

Разработчики Fall Guys анонсировали некое событие, которой пройдет 16 мая в 20:00 по московскому времени. Они намерены сделать «самый крупный анонс» в истории игры. На данный момент нет информации о том, что именно это будет за анонс, но есть упоминания, что будут новости по версиям проекта для Xbox и Switch.





Напомним, после релиза Fall Guys на Xbox и Switch разработчики обещали, что в игре станет доступен общей кроссплатформенный мультиплеер. Ранее неоднократно появлялись слухи, что после релиза Fall Guys добавят в Game Pass.