Рекламная кампания Calvin Klein с беременным трансмужчиной вызвала дебаты в сети
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Рекламная кампания Calvin Klein с беременным трансмужчиной вызвала дебаты в сети

Рекламная кампания Calvin Klein с беременным трансмужчиной вызвала дебаты в сети

В сети не утихают споры по поводу новой рекламной кампании Calvin Klein, в которой снялся беременный мужчина Роберто Бете со своей женой Эрикой Фернандес — они оба совершили трансгендерный переход.

Американский дом моды представил кампанию 9 мая — в этот день в стране празднуют День матери. В комментариях к публикации бренда в инстаграме* тут же разразилась жаркая дискуссия между борцами за права трансперсон и теми, кто посчитал рекламную кампанию оскорбительной для женщин.


Этот пост унижает женщин по всему миру. Распространяя подобный балаган, вы игнорируете женщин, наши достижения, нашу природную силу и эксклюзивные возможности, данные нам Богом. Ни один мужчина никогда не сможет выносить и родить ребенка, — написала пользователь с ником thelibertyreagan.

А я хочу поддержать всех трансженщин и трансмужчин. Мы вас любим, ребята. Помните, что в мире всегда будут люди, готовые сражаться за ваши права, хоть комментарии под данным постом и наводят на другой вывод, — возразил владелец инстаграм-аккаунта poul.hein.


Спор довольно быстро перетек в другие соцсети. Так, в твиттере распространился хештег #BoycottCalvinKlein ("бойкотируйте Calvin Klein"). По теме стали высказываться медийные личности, включая ведущего ток-шоу и политического обозревателя Стивена Краудера.

У нас в стране огромный дефицит детских смесей! Левые говорят, что мужчины — корень всех бед, так что будет справедливым обвинить беременных мужчин, верно? Интересно, что на это скажет Calvin Klein?

Доктор Д. Охеда из Национального центра равенства для трансгендеров поблагодарил модный бренд за поддержку транссообщества.

Я аплодирую Calvin Klein за их инициативу, потому что это невероятно важно. Это непосредственно влияет на то, как мы воспринимаем других людей, особенно когда дело касается вопросов здоровья и планирования семьи.


В ответ на поднявшийся резонанс представители Calvin Klein выпустили официальное заявление.

Мы воспринимаем эту платформу как инклюзивную и уважительную среду для проявлений индивидуальности и самовыражения. В Calvin Klein мы терпимы ко всему, кроме нетерпимости. Любые нетолерантные комментарии будут удалены, а аккаунты, публикующие ненавистнические заявления, могут быть заблокированы.

Между тем ребенок Роберто Бете и Эрики Фернандес уже появился на свет. Пара активно ведет соцсети и сразу же поделилась радостной новостью с подписчиками.



*Instagram принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской организацией


Ольга Петелина
# Новости на сегодня / Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

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